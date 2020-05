Van, aki a szomszédságnak is varrt maszkot

A kakasdiak fegyelmezetten viselkednek a veszélyhelyzetben, tájékoztatott Schellné Simcsik Orsolya. A polgármester szerint emiatt, és mert a faluban az átmenő forgalom a jellemző, nem volt szükség az általános korlátozások szigorítására. Azt is megtudtuk, hogy ugyan a képviselő-testület nem ülésezik, a polgármesteri hivatalban dolgoznak, és fejlesztés is lesz ebben az évben is a településen. Ilyen beruházás az óvoda udvari játékainak beszerzése, de a polgármester épp megkeresésünk előtt tárgyalt egy szintén az intézmény területén megvalósítandó beruházásól. Rekortán sportpálya készül majd itt, a terület biztosítása és előkészítése az önkormányzat feladata, minden mást a Magyar Falu Program támogatásával valósíthat meg.

Schellné Simcsik Orsolyától azt is megtudtuk, az óvoda egy darabig zárva tartott, ez idő alatt takarítottak, most viszont, mivel vannak szülők, akik visszamentek dolgozni, és máshogy nem tudják megoldani csemetéjük elhelyezését, működik az ügyelet. Általában öt-hat kisgyermekre vigyáznak. A polgármester véleménye szerint várhatóan legfeljebb két kis csoportnyi ovis felügyeletével kell számolniuk egyelőre. Vannak olyan kicsik is, akiknek hazaviszik az ebédet, és idősekre szintén főz a konyha, amely a szokásosnál most kisebb kapacitással működik. A kakasdiak döntő többsége önellátó, kevés olyan hatvanöt év feletti van, akinek nem tudnak segíteni a hozzátartozóik, nekik önkormányzati dolgozók vásárolnak, és váltják ki a gyógyszereket.

Maszkból sincs hiány a faluban, szintén az óvoda dolgozói, valamint önkéntesek vállalták, hogy varrnak ilyen védőfelszereléseket, ezeket a polgármesteri hivatalban lehet igényelni. Schellné Simcsik Orsolya arról is beszámolt, hogy Kakasdon sokan tudnak varrni. Ők nemcsak családtagjaikat, de nem egy esetben szomszédaikat is ellátták textilmaszkokkal.

Mivel a kormány a kialakult helyzetre tekintettel a közös teherviselésről döntött, és elvonta a gépjárműadót a településektől, ezért a kakasdi önkormányzat is megszorításokra kényszerül. Így szintén a közös teherviselés jegyében a polgármester a költségtérítésről, a képviselők pedig tiszteletdíjukról mondtak le április elsejétől.

Borítóképünk a kakasdi óvodában készült