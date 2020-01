Van, amit a tulajdonos megtehet, van, amit nem

Kötelesek-e a vízparti telkek tulajdonosai helyet biztosítani a horgászoknak? Egy tolnai olvasói panasz kapcsán jártuk körbe e kérdést.

A holtág nem megközelíthető. Egyik tolnai olvasónk, Bak József jelezte ezt, aki régóta jár pecázni, de mostanában csak különböző kerülő utakon tud lemenni a vízpartra.

A Gutai-kúriával átellenben lévő szakaszról van szó, Fadd és Tolna között. Parcellakiosztás történt ott, és az új tulajdonosok lekerítették a lejárót, és birtokba vették a partot is.

– Azon a részen, a Pipiliget térségében régebben három lejáró is volt – panaszolja Bak József –, már kettőt lekerítettek, egyre jobban kiszorítva a horgászokat. Ez legalább ötven embert érint. Szerintünk a lejárást is biztosítani kellene, és el kéne hagyni egy sávot a medernél, hogy árvíz esetén a vízügy gépei közlekedhessenek. S ahol azok elférnek, ott a horgászok is. De az új gazdák egészen a partig kerítenek, kivágják az öreg fákat, pusztítják a nádast.

A Tolnai Horgász Egyesület elnökéhez, Németh Istvánhoz is eljutottak ezek a hírek. Van, ami neki sem tetszik, de árnyaltabban fogalmaz.

– Az eladott területek új gazdáinak joguk van kerítést építeni – mondja. – Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy véget ért az az idő, amikor a korábbi tulajdonosok szívességből átengedték a földjükön a horgászokat. A vízparti sáv szabadon hagyására tudtommal nincs minden hazai tóra és folyóra vonatkozó egységes szabályozás. Arra viszont senkinek nincs joga, hogy a Natura 2000-es védelem alatt álló területet saját ötleteinek megfelelően alakítsa át: egészen a vízig kerítsen, nádast irtson, markológéppel földet mozgasson, csónakbeállót építsen. Ez ellen fel kell lépni!

A város alpolgármestere, Berta Zoltán is ismeri a helyzetet. Ő is ugyanerre a kettősségre mutat rá: van, amit megengedhet magának egy vízparti telektulajdonos, és van, amit nem.

– Sokat foglalkoztam a tolnai holtágrendszerrel – tájékoztat –, legtöbbet a 2016-ban készített intézkedési terv kapcsán. A lényeg az, hogy nem köteles a tulajdonos se lejárást biztosítani, se vízparti sávot meghagyni közösségi használatra. A város tulajdonában lévő szakasz használható, a többi a telektulajdonosok hozzáállásán múlik.

Sok horgászt vonz a tolnai holtág, de lehetőségeik az utóbbi időben beszűkültek