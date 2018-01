Van hely a hajléktalanszállón, az időjárás kedvező

A múlt év szeptembere óta csak egy hajléktalanszálló van a megyében, a dombóvárit ugyanis – anyagi okokra hivatkozva – a fenntartó megszüntette. A szekszárdi menedékhelyen minden hely elkelt, bár a melegedőben éjszakára csak alkalmanként kell néhány fekvőhelyet betenni.

A téli időjárás eddig kedvezett a hajlék nélkül élő embertársainknak is, így vannak közülük, akik nem is mennek be a szállóra, inkább a fűtés nélküli létet választják. Viszont egyre többen kapnak munkát.

Novemberben és decemberben a rendes férőhelyek mellé nem kellett pótágyakat, matracokat is beállítani a szekszárdi hajléktalanszállón. Szűcs László, a hajléktalanszálló szakmai vezetője elmondta, az időjárás jellemzően befolyásolja hányan jelentkeznek éjszakára. Eddig mindenkinek tudtak helyet biztosítani, sőt egy-egy üres hely mindig adódott. A szekszárdi szállón egyébként évente 150–160 ember fordul meg. Új dolog, hogy egyre többen mennek el dolgozni, és bár egy darabig még visszajárnak a szállóra, úgy tűnik az életük rendeződik. Az elmúlt pár hónapban több nagyobb cég is vett fel munkásokat a hajléktalanszálló lakói közül. A középkorú és a fiatalabb korosztályból egyre többen vállalnak munkát.

– Fél éve, hogy van munkája a páromnak – mondta Mária. – Az egyik üzemben dolgozik segédmunkásként, és azóta minden hónapban kapja a fizetést. Így már nem lakunk a hajléktalanszállón, albérletet vettünk ki – négyen egy lakást. A másik párnak is sikerült munkát találnia. Én még nem dolgozom, így napközben néha benézek a szállóba, és beszélgetek a régi ismerősökkel – tette hozzá az asszony, aki több mint hét éve élt az „utcán”, mióta elvált a férjétől.

Sokféle ember megfordul a szállón. Van, akinek volt jó állása, lakása, családja, de egy erőn felül felvett hitel, vagy egy válás átrendezte az életét. Az emberek segítőkészek. A ruhákat, élelmiszereket becsomagolva a kukák mellé teszik. Sok adományt, ruhát, cipőt, élelmiszert kaptak eddig is a Máltai Szeretetszolgálattól. A hajléktalanszállón jó a közösség, a többségüknek erre a címre jön a segélye, ellátása, és sokan visszajárnak egy darabig akkor is, ha már közben lett állásuk.

Szűcs László szerint akkor van baj, ha a már munkát találó volt hajléktalant rendre látogatják a „barátai”, akiknek viszont nincs munkájuk, és addig járnak a nyakára, amíg ő is újból inni kezd, és elveszíti az állását. Az ivás, a részegség egyébként jellemzően nem akkor kezdődik, amikor valaki hajléktalanná válik, legfeljebb az ital is közrejátszott abban, hogy az utcára került.

– Este 11 óráig lehetnek a melegedőben azok is, akik nem itt éjszakáznak – mondja Szűcs László. – Jellemző, hogy nyitásra már megint itt vannak, ahol tudnak enni, fürdeni és mosni is. Sajnos mindig vannak, akik nem bírják az összezártságot, vagy egyszer csak nem akarnak alkalmazkodni – tette hozzá.

A múlt év szeptemberéig Dombóváron is működött egy szálló, ahol a fedél nélküliek éjszakázhattak. Horváthné Gyánó Bernadett, a szálló volt igazgatója elmondta, bezártak, mert az önkormányzat mint fenntartó nem tudott rá pénzt biztosítani. Aki tudott, az elment egy másik hajléktalanszállóra, de olyan is van, akit elhelyeztek egy bentlakásos intézménybe. Ettől persze még vannak a városban és a környéken hajléktalanok, velük továbbra is a Viharmadár Önkéntes Egyesület munkatársai tartják a kapcsolatot. Visznek nekik takarót, élelmiszert, segítik őket, ahogy lehet. Vannak, akik a saját kis házukban laknak, de nincs pénzük tüzelőre, őket is segítik, amiben csak tudják.