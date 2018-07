Van még egy esély a felvételre

Augusztus 6-a felsőoktatási pótfelvételi határideje. Várhatóan augusztus 24-én derül ki, hogy ki került be az általa megjelölt képzésbe.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Gyorsan kell dönteniük azoknak, akik „futnak még egy kört„ annak érdekében, hogy ősszel elkezdhessék felsőfokú tanulmányaikat, ugyanis a pótfelvételi jelentkezési határideje augusztus 6. Kérdésünkre dr. habil Bús Imre PhD, a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara dékánhelyettese elmondta, hogy Szekszárdon minden meghirdetett képzés indul az új tanévben, és valamennyire pótfelvételt is hirdettek. A költségtérítéses helyekre azok pályázhatnak, akiket máshova nem vettek fel, illetve sehova nem jelentkeztek. Akit a hagyományos eljárás során felvettek, az nem pótfelvételizhet.

Mint már megírtuk, az általános felvételi eljárást követően összességében kétszázharmincöt hallgatót vettek fel a karra, ebből kétszázhúsz az államilag támogatott, tizenöt hallgató pedig az önköltséges képzés keretei kezdheti meg felsőfokú tanulmányait.

A pótfelvételire elektronikus úton lehet jelentkezni (www.felvi.hu, E-felvételi szolgáltatás), amelyhez előzetes regisztráció szükséges, olvasható a tájékoztatás Eduline-on. A hitelesítő adatlapot postán vagy ügyfélkapun keresztül lehet beküldeni, enélkül a jelentkezés érvénytelen, még akkor is, ha az online felületen amúgy mindent tökéletesen kitöltött a jelentkező. A pótfelvételi ponthatár nem lehet alacsonyabb, mint a normál felvételi esetében, ha az érintett szakot az általános eljárásban is meghirdették, illetve a jogszabályi minimumnál, ha nem hirdették meg. Már csak ezért is érdemes alaposan utánanézni, hogy melyik szakra, milyen eséllyel lehet felvételt nyerni.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az idei felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárainak megállapítása augusztus 24-én várható. Az Oktatási Hivatal az általános eljáráshoz hasonlóan SMS-ben értesíti a jelentkezőket a felvételről. Akiket felvettek, azok az érintett felsőoktatási intézménytől kapják meg a felvételi határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tájékoztatót.

Különleges alapszak a környezetkultúra

A maga nemében különleges képzésnek számít a magyar felsőoktatásban a környezetkultúra alapszak amely Szekszárdon kívül csak Budapesten, egy egyetemen érhető el. Olyan, a környezetkultúra fejlesztésében közreműködő szakembereket képeznek, akik egyetemi tanulmányaik során korszerű ismeretekhez jutnak a művészetközvetítés, a művészeti projektek menedzselése terén is. Egyre nagyobb az igény olyan kreatív szakemberekre, akik megfelelő tudás birtokában, kellő igényességgel képesek környezetkultúránkat formálni. A kar szekszárdi képzőhelyén indított képzésen az ismert szakemberek, tapasztalt művésztanárok közreműködésével a hallgatók egyebek mellett megismerkedhetnek a környezettervezés folyamatával és a művészeti kommunikáció gyakorlatával is. Tudásukat jól tudják kamatoztatni a végzést követően tervező, építő és design stúdiók munkatársaiként, művészeti alapiskolák oktatóiként, vagy művészeti projekteket menedzselők cégek alkalmazottaiként.