Vár a gyerekekre az új játszótér

A kijárási korlátozás miatt most még ugyan nem lehet használni, de befejezték a falu központjában a játszótér felújítását. Romhányi Károly polgármester a Gerjeni Hírforrás című havilapban számolt be arról, hogy mivel az elmúlt években leromlott a játékok állapota, az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz, és nyert el húszmillió forint támogatást.

A játékok kiválasztásánál figyelembe vették a tervezői vélemény mellett a gyakorló anyukák tapasztalatait is. Mindezek alapján az idősebb gyerekek számára szánt játékokon kívül az egészen kicsiknek is készült játszósarok. Az eszközök tartósak, nagy tapasztalattal bíró, minőségi játékokat gyártó cégtől vásárolta őket a gerjeni önkormányzat.

A felújítás áthúzódott ez év tavaszára, és hamarosan a parkosítást is elvégzik. A kijárási korlátozás miatt a hintát és az egyéb kiegészítőket még nem szerelték fel, és a padokat is csak később helyezik ki. A terület biztonságát telepített kamerarendszer is figyeli.