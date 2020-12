Várakozás előzi meg a Covid-védőoltást

A közvéleményt a közelgő ünnepek mellett mostanában leginkább a koronavírus elleni védőoltás foglalkoztatja. Erről kérdeztük olvasóink véleményét.

A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy mielőbb legyen bevizsgált és biztonságos koronavírus elleni védőoltás – hangsúlyozta a kormányszóvivő a Facebook-oldalán napokban közzétett videójában. A védőoltás önkéntes és ingyenes lesz.

Ha lehetősége lesz rá, beadatja-e az oltást? – kérdeztük olvasóinktól, akik közül volt, aki vállalta a nevét, de akadt, aki inkább inkognitóban szeretett volna a témában nyilatkozni.

Egy középkorú szekszárdi hölgy a következőket mondta: – Sajnos sok egymásnak ellentmondó információ zúdul az emberre a járvány kitörése óta. Egyszerű emberként fontosnak tartom a tisztességes információk és a választás megadását. És nagyon bízom abban, hogy a leghatékonyabb oltás érkezik Magyarországra, hogy életünk ismét a régi mederben folytatódhasson. Az embereknek ugyanis egyre nehezebb elviselni ezt a bezártságot.

– Én személy szerint nem adatnám be magamnak az oltást annak ellenére sem, hogy gyerekkorom óta asztmás vagyok. Bizonytalan vagyok az oltás kapcsán, mert úgy érzem, nem kaptam elég információt. A cikkek, amelyek megjelentek a virológusok által is, nem egyértelműek, hiszen az egyik ajánlja, a másik nem, és nem ad elég információt a hosszú távú mellékhatásokról sem. A természetes immunerősítés híve vagyok, nem szoktam beteg lenni sem. Szépségszalonban dolgozom, a higiénia mindig is egy fontos dolog volt számomra. Kiderült, hogy a vendégkörömben is voltak már koronavírusos betegek, ennek ellenére nem félek és nem gondolom, hogy be szeretném oltani magam. Valahogy meg kell fékezni a vírust, de bennem egyelőre még nem alakult ki bizalom az oltás felé – nyilatkozta egy 25 éves paksi fodrász hölgy.

– Azok közé tartozom, akik óvatos duhajok. Szeretném megkapni a Covid elleni oltást, de nem az elsők között. Kíváncsi leszek a visszajelzésekre, érdeklődni fogok az ismerősöknél, akik már megkapták, és figyelem a sajtót. A tüdővédő injekciót, a pneumococcus ellenit már beadattam magamnak, ez remélem egyfajta védettséget nyújt. De az új vakcina is érdekelni fog, ha kellően biztonságosnak tűnik – válaszolta kérdésünkre Zsíros Ari, 69 éves szekszárdi festőművész.

– Természetes, hogy kérni fogom. Ha lehetne, már holnap beadatnám. Mindig vannak szkeptikusok, bizalmatlanok, de én azt mondom, hogy kellő kutatás előzte meg a vakcina kidolgozását, nem a sarki fűszeres kínálja, úgyhogy én nem kételkedem a kedvező hatásában. Idős ember vagyok már, de vannak, akikért még élni szeretnék, a gyerekeim, az unokáim, a dédunokáim. Úgyhogy igénylem a védőoltást, őmiattuk is – mondta Kajsza József, 92 éves bátaszéki nyugdíjas.

Simontornya polgármestere, Torma József szerint az a legfontosabb, hogy mindenki saját belátása szerint döntsön arról, beoltatja-e magát, és milyen vakcinával. A jó döntés elősegítéséhez persze megfelelő tájékoztatás kell. Simontornyán a járvány mutatói rosszabbak a megyei átlagnál, ennek a fő oka, hogy sokan Fejér megyébe járnak dolgozni, ahol a számok lényegesen magasabbak. Emiatt főleg a veszélyeztetett korosztályoknak, személyeknek javasolja a védőoltás beadatását. A higiénés és magatartási szabályok betartását természetesen továbbra is fontosnak tartja.

Dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos elmúlt heti naplóbejegyzésében a következőket írta a kérdés kapcsán: a Pfizer az egészségügyi dolgozóknak rövidesen grátisz ad védőoltást. Nagyon várom, hogy megkapjam. Utána tíz nap múlva kialakul a védettség. Nem kapjuk el, és nem terjesztjük a vírust. Ha valaki megkérdezné, milyen ajándékot szeretnék karácsonyra, én oltást kérnék. Csak erre az egy dologra van szükségem, ami anyagi természetű.

Elsőbbséget élvez az egészségügy Elégséges mennyiség érkezik a koronavírus elleni oltóanyagból – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A vakcina beadása december 27–28. táján kezdődhet, az egészségügyi dolgozók viszont elsőbbséget élveznek. Őket a Dél-pesti Centrumkórházban és a megyei kórházakban oltják majd be – közölte a kormányfő. Hozzátette, kérni fogja az egészségügyben dolgozókat, hogy minél nagyobb számban oltassák be magukat, de nem szeretné feladni az oltás önkéntes jellegét. Senkit sem szeretnének oltásra kényszeríteni, az egészségügyben dolgozóktól viszont azt szeretné kérni, védjék meg magukat.

