Várja a közönséget a Dunaföldvári Művelődési Központ

A legutóbbi találkozásunkkor a Dunaföldvári Művelődési Központ teljes személyzete, évszakváltó nagytakarítást és rendrakást végzett.

A kényszer hozta elfoglaltságukról – amit a koronavírus-járvány miatti működési szünet indukált – és a nyári feladataikról Pataki Dezső, az intézmény igazgatója tájékoztatott.

– Az elmúlt évekből összegyűjtött, mára már szükségtelen, valójában lomokká vált dolgoktól szigorúan megváltunk. Mellette szinte „fű alatt” tulajdonképpen az egész házat kifestettük. A szakmunkát egy rátermett vállalkozó végezte, akinek mi, a személyzet voltunk a segítségére. Vakolatot vertünk, mi hordtuk ki a sittet, és festettük a szekrényeket. Aztán a várban is hasonló feladatok vártak ránk. Eközben négy nagy teljesítményű klímaberendezést szereltek föl a színházterembe, és kettőt a színpadra is. Jelenleg az ezeket ellátó elektromos hálózat kialakítása zajlik. A majd – reméljük mihamarabb – visszatérő közönségünket egy nagyon szép, igényes és kellemes környezettel várhatjuk – mondta Pataki Dezső.

A művelődési házban, a könyvtárban és a múzeumban is készen állnak a nyitásra. Amikor visszatérhet az élet a létesítményeikbe, várják a nézőiket, olvasóikat, a látogatóikat, valamint a különböző művészeti csoportokat és a náluk korábban is helyet találókat. Egy emlékkiállítást is terveznek Bánszky Pál művészettörténész és néprajzkutató halálának ötödik évfordulójára. A megnyitóra várhatóan július közepén kerül sor.

Megtartják a történelemtábort

– Nagy örömünkre az idén is meg tudjuk rendezni július elején a történelemtábort. Erre most már nem tudunk jelentkezéseket elfogadni, mert a létszámunk betelt. A tábor címe: Különleges szerzetesek, ami utal arra, hogy az utóbbi néhány éve a helyi katolikus egyházzal közösen rendezzük ezeket a táborainkat. Ők tudtak rá pályázni és el is nyerték a hozzá szükséges összeget. A programban három helyszínen (a várban, a tájházban valamint a strandon) egy kis kézművesség, tudásátadás és sok-sok játék teszi feledhetetlenné a gyerekek részére ezt az időszakot. Vannak évek óta visszajáró táborozóink, akik jól tudják, hogy ez egy nagyon élvezetes, de tartalmas program – tájékoztatott Pataki Dezső.

Nem marad el a nyári színház A takarékosság jegyében egy kicsit szűkített programmal ugyan, valamint egyszerűbb technikai körülmények között tartják meg a nyári színházi évadot. Öt előadást terveztek, amiből hármat láthat az idei nyáron a közönség. A Veres 1 Színház hozza el a Csoportterápia című előadását, ami a Madách Színház által kiírt musicalpályázat egyik győztes darabja. Vidám, könnyed, nyár esti szórakozást ígér a közönségnek. Visszajön a Pannon Várszínház műsorából a Pál utcai fiúk. Ezt a darabot már láthatta a földvári közönség. A harmadik előadást pedig Pindroch Csaba Jászai Mari-díjas színművész egyszemélyes vígjátéka, a Segítség, megnősültem! című kamaradarabja jelenti.

Borítóképünkön Pataki Dezső látható