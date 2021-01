Várják a jobb időket, a járvány elmúltát

A Szász étteremnek a tavalyi esztendő extra kihívás volt.

– Huszonhét éve létezik a cégünk, én is ennyi ideje foglalkozom vendéglátással, így talán nem alaptalanul gondoltam azt, hogy ebben a szakmában nem érhetnek meglepetések, de tévedtem – kezdte az elemzést Keszthelyi Szabolcs tulajdonos. – A tavalyi tavaszi, őszi, téli időszakban a legfontosabb volt, hogy a huszonnégy fős csapatunkat egyben tartsuk. Mindent megtettünk, hogy biztos munkahelyük legyen. Sajnos múlt tavasszal csak kevesebb munkaórában, csökkentett bérrel tudtuk őket foglalkoztatni.

Hozzátette, a legjelentősebb változás éttermük életében, hogy áttértek az ételek házhoz szállítására. Tavasszal belejöttek, ősszel már rutinosan működtek. Nagyon jól esett nekik a pozitív fogadtatás. Sokan örültek, hogy házhoz szállítanak, sokan is rendelnek tőlük, a karácsonyi időszakban is nagy sikerük volt. A cégük négy lábon áll, van vendégházuk, kávéházuk, az éttermük és catering szolgáltatásuk. Az utóbbinál 2019-hez viszonyítva kilencven százalékos volt a bevételcsökkenés. Az éttermükben harminc, a kávézójukban negyven, a vendégházuknál harminc százalékos a visszaesés.

– Munkáltatóként felelősen gondolkodom, munkavállalóinkért mindent megteszünk – mondta Keszthelyi Szabolcs. – Másrészt meggyőződésem, hogy amikor enyhítenek a szabályokon, újra népszerűek lesznek az éttermek és a kávézók, nem csak a gasztronómiai, hanem a közösségi élmény miatt is. Ha ekkor nem teljes a csapat, nem vagyunk startra készek, az minőségi romlást hozhat, amit nem engedhetünk meg. Cégünk legnagyobb vesztese a catering. Azt gondolom, a 2021-es évben sem fogjuk elérni a pandémia előtti szintet – tette hozzá.

Szabó Adrienn, az Amaryllis étterem üzletvezetője lapunknak elmondta, muszáj kitartaniuk. Bíznak abban, hogy már csak január végéig kell bírniuk ezt a helyzetet, és februárban teljes gőzerővel indulhatnak. Az éttermük profiljában benne van a házhoz szállítás. Így nekik könnyebb dolguk volt, mint azoknak a vendéglátó egységeknek, amelyek csak a pandémia miatt tértek át erre az üzletágra. A bevételük 2019-hez viszonyítva harminc százalékkal volt kevesebb az eltelt lassan egy évben.

– A vendégeink szeretnének már végre beülni egy finom ételre és italra hozzánk. Örülni fogunk, amikor kinyithatunk, az emberek is ki vannak éhezve arra, hogy kimozduljanak otthonról – tette hozzá Szabó Adrienn.

Berg Dániel, a bonyhádi Temegén étterem tulajdonosa, étteremvezetője úgy érzi, a pandémiában nagy szerencséjük, hogy foglalkozhatnak ételszállítással, ugyanakkor kollégáival együtt hiányolják a vendégeket, a beszélgetéseket, azonnali visszajelzéseiket. Mivel nincsenek fesztiválok, rendezvények, eljegyzések, lakodalmak, a bevételeik harminc–negyven százalékkal estek vissza a járvány kezdete óta.

– Tavaly nyáron szerettük volna átalakítani a teraszt, reméljük idén nyárig sikerül. A tavaszt nagyon várjuk, örülnénk, ha húsvét környékén már beindulna a vendéglátás – tette hozzá. Addig is próbálnak akciókat is kitalálni, hogy amikor lehetőség lesz, az összes vendégük személyesen visszatérjen.

Érzik a megszorításokat

A Prím Cukrászda továbbra is kitart legfőbb stratégiája mellett: vendégei igényeinek magas szintű, pontos kiszolgálása változatlanul a legfontosabb szempont. Lényeges, hogy tudják, a járvány ideje alatt is folyamatosan számíthatnak rájuk, a vonatkozó szabályozásokat szigorúan betartva minden megrendelést teljesítenek, nyilatkozta Bán Csaba ügyvezető.

Egy presszó üzemeltetője Felsőnyéken a koronavírus miatt kialakult helyzet következtében tavasszal, illetve most télen is zárva tart. Már a tavaszi időszak sajátosságait is érezték anyagilag, de a jelenlegi megszorításokat annál jobban. Sajnos most derült ki, hogy valamilyen oknál fogva nem jogosultak az állam által kiírt Covid-kedvezményre. – Szerencsére a párom dolgozik, ezenkívül közös projektjeink is vannak, ami anyagilag biztonságot nyújt. Most erre koncentrálunk.