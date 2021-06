Várják a strandok a víz szerelmeseit

A szekszárdi strandfürdő újdonságként kedvezőbb hétköznapi és délutáni belépőjegyekkel, míg a bonyhádi strand ötödik éve változatlan áron, sávosan csökkenő árakkal várja az idei szezonban a vendégeket. Programokban sem lesz hiány: a szekszárdiak vízben végzett tornával, led-falra vetített műsorral, dj-zenei aláfestéssel, gyermektáborokkal, Bonyhádon pedig fényszínházzal eszik élvezetesebbé a vendégek strandon töltött idejét.

A megszokottnál jóval korábban, már május végén megnyitotta kapuit idén a Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő.

– Jó döntés volt, sok iskoláscsoport felkeresett bennünket, akiknek kedvezményes, egyedi jegyárakat kínáltunk erre az alkalomra. Közel 500 iskolás fordult meg nálunk az utolsó tanítási napokon, köztük helyi gimnazista és általános iskolás osztályok – mondta portálunknak Szőke Gergő, a fürdőt is üzemeltető Szekszárdi Sportközpont igazgatója.

Hozzétette, Fritz Zoltán fürdővezető azóta is folyamatosan kapja a különböző vidéki iskolai nyári- és gólyatáborok szervezőitől a megkereséseket. Úgy fogalmazott, külön öröm és megtiszteltetés, hogy pécsi, sükösdi, zombai, bátai, szakmári és budapesti diákcsoport is látogatást tett náluk, vagy tervezi ezt júliusban.

Az igazgató szerint azonban nem csak ez volt jó döntés, hanem a jegyárak racionalizálása is. A korábbi egységes belépőárak helyett ugyanis külön hétvégi és hétköznapi tarifát alakítottak ki, természetesen a szekszárdiaknak és a nyugdíjasoknak további kedvezménnyel. Emellett az eddigi esti fürdőzés lehetőségét 17 óráról előbbre hozták délután 3 órára. Már most érezhető a különbség, sokkal több a vendég – hangsúlyozta Szőke Gergő, s kiemelte, hogy a belépőjegyek ára tartalmazza a csúszda- és szaunahasználatot is.

Mint megtudtuk, nem csak az árakkal, hanem több programmal is igyekeznek a vendégek kedvében járni, természetesen a járványhelyzettől függően. Heti rendszerességgel tartanak vízben végzett tornát egy ismert helyi gyógytornász-fizioterapeuta vezetésével. Beüzemeltek egy led-falat, amelyeken a délelőtti órákban a kicsik kedvéért rajzfilmeket, napközben a nagyobbaknak zenés műsorokat, esténként pedig sportműsorokat vetítenek. Nem csak napközben, havi egyszer éjszakai fürdőzéssel egybekötött zenés esttel is várják a látogatókat. Emellett folytatódik a korábbi években megszokott strand-röplabdabajnokság és a gyermektáborok is.

A Bonyhádi Termálfürdő is megnyitott június első hétvégéjén. – A pandémia miatt sokáig kérdéses volt, hogy milyen feltételekkel fogadhatunk vendégeket, ezért komolyabb felújítások, bővítések nem történtek, de az ilyenkor szokásos műszaki-karbantartási munkákat sikerült időben elvégezni – mondta lapunknak Farkas Attila, a Bonyhádi Termálfürdő igazgatója.

Az igazgató a fürdő vonzerejének 2017 óta változatlan áru belépőiket tartja. A megszokott nyugdíjas-, diák-, illetve csoportos belépőjegyek mellett egyéb kedvezményes belépőket ugyan nem kínálnak, de áraik délutánonként sávosan csökkennek a belépés idejétől függően. Fontosnak tartotta kihangsúlyozni, hogy a belépés felnőtteknél védettségi kártyához kötött.

Farkas Attila szerint a Bonyhádi Termálfürdőt vendégeik azért kedvelik, mert jellegzetesen családbarát hely: kicsi, tiszta, rendezett, sok virággal díszített, büféjükben finom falatokkal. Élménymedencéjük mellett termálvizük miatt is sokan keresik fel őket. Megtudtuk, a bizonytalan helyzet miatt az idei évre nem terveznek komolyabb vendégfellépőket, habpartykat sem. Fényszínházat viszont várhatólag két alkalommal, a szezon elején és végén egy-egy szombat este rendeznek, amelynek időpontja egyelőre az időjárástól függ.

Borítóképünkön: már május végén megnyitotta kapuit idén a Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő