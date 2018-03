Várossá alapításának huszonkilencedik évfordulóját ünnepelte Dunaföldvár

Két díszpolgári cím, egy Dunaföldvárért Emlékérem és a Dunaföldvár Gyermekeiért díj átadásával, tehetséges földváriak színes műsorával ünnepelte várossá alapításának huszonkilencedik évfordulóját Dunaföldvár.

Hagyományosan Horváth Zsolt köszöntőjével vette kezdetét a városnapi ünnepség. A polgármester arról beszélt, hogy a megfelelő szolgáltatások és infrastruktúra mellett a közösségek jelentik egy település megtartó erejét. – Én azt gondolom, hogy az a jó, ha egy város képes kiszolgálni az ott élők igényeit oktatásban, egészségügyben, szociális téren, s az a legnagyobb megtartó erő, ha a közösségek jól működnek – fogalmazott. Mint aláhúzta, Dunaföldváron tavaly többek között az uniós pályázatoknak, a munkahelyteremtő beruházásoknak köszönhetően nagyot léptek előre abban, hogy a város perspektívát nyújtson a fiataloknak. Az esten bemutatták a város imázsfilmjét, amely Babai István és Vida Tünde munkája, majd Horváth Zsolt polgármester és Süveges Árpádé alpolgármester elismeréseket adott át. Példamutató életpályájáért dr. Sűrű Jánosnak díszpolgári címet, Nagy Gábornak Dunaföldvárért Emlékérmet, Csizmadiáné Mihálovics Magdolnának Dunaföldvár Gyermekeiért díjat adományozott a képviselő-testület. Balogh Emese munkásságát posztumusz díszpolgári címmel ismerték el.

Csizmadiáné Mihalovics Magdolna a város köztiszteletben álló pedagógusa. 1977-ben került Dunaföldvárra, ahol az általános iskolában matematika-fizika szakos tanárként dolgozott, 2000-től 17 éven keresztül, nyugdíjba vonulásáig vezette a szakiskolát, így neve egybeforrt a

dunaföldvári szakképzéssel. Szigorúan, de annál nagyobb törődéssel irányította a nehézsorsú gyerekeket, mindig volt ideje minden diákjával külön elbeszélgetni. Pályázatok sokaságával tette jobbá az oktatás feltételeit, emlékezetesebbé tanítványainak a diákéveket. Diákjait

buzdította a városi rendezvényeken való aktív részvételre.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Nagy Gábor, aki később veszi át a városi kitűntetést, születése óta Dunaföldváron él, dolgozott a termelőszövetkezetben, az atomerőműben, volt magángazdálkodó. Felesége polgármesteri teendői miatt sokszor kellett rendezvényeken részt vennie és mivel a protokoll megjelenéseket nem szerette, értelmes feladatot keresve rátalált a közösség számára végzett főzés örömére. Készített halászlét Weikersheimben a Markt Platzon, főzött ezer főre babgulyást az olaszországi, magentai városközpontban. Alapító tagja volt az első Kertbarát Klubnak, a Szent Rókus borlovag rendnek, tagja a horgász egyesületnek és a motorcsónak szakosztálynak.

Dr. Sűrű János is dunaföldvári születésű, agrármérnöki diplomáját a Gödöllői Agártudományi Egyetemen szerezte, növényvédelemből doktorált. 1975-ben került a bölcskei Rákóczi Mezőgazdasági Szövetkezetbe, ahol a tagság bizalmát elnyerve 1992-ben elnök lett, 1999-től a részvénytársaság igazgatója. Megszervezte a Tolna Megyei Növényvédő Mérnökök, majd Növényorvosok Kamaráját, dolgozott a Tolna Megyei Agrárkamara vezetésében, 2000-től növényvédelmet tanít a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen, amelynek címzetes egyetemi docense. Szakmai tevékenysége mellett mindig szem előtt tartotta és ma is fontosnak érzi, hogy tegyen Dunaföldvárért, az emberekért, a város fejlődéséért. Mint a méltatásban elhangzott, sikeres szakmai tevékenysége mellett családi élete is példaértékű.

Balogh Emese fájdalmasan korán lezárult életével, minden tehetségével és tudásával a dunaföldvári oktatás, média, városunk közéletének ügyét szolgálta – hangzott el az ünnepségen, amelynek közönsége mély tisztelettel emlékezett a helyi gimnázium tavaly elhunyt igazgatójára, aki a hivatása mellett a kultúra számos területén gazdagította város értékeit, gazdag hagyatékot hátrahagyva. Ezt a tevékenységet ismerte el a város képviselő-testületet a posztumusz díszpolgári címmel, amelyet édesanyja és testvére vett át a városvezetőktől.

Az esten tehetséges dunaföldvári amatőr művészek adtak színes műsort, Dránovics László, Pataki Zsófia és Pataki Eszter, az Ördögszekér Táncegyesület lépett színpadra, az estet a HÍD és a VirágOm együttes tagjaiból alakult alkalmi formáció zárta Cseh Tamás dalaiból összeállított válogatással.