Városvédők: szabálytalan volt a csomagosztás

A veszélyhelyzet alatt a szekszárdi rászorulóknak járó önkormányzati segélycsomagok szabálytalan kiosztásának gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a városi rendőrkapitányságon Szabó Balázs. A Szekszárdi Városvédők Egyesület elnöke mindezt maga mondta el hétfői sajtótájékoztatóján, amit a feljelentés megtétele után tartott a Várköz utcai rendőrségi épület előtt.

Mint ismertette, az önkormányzat összeállított kilencszáz darab csomagot, melyeket a szociálisan rászorulók között kellett szétosztani. A városi szociális háló jelenleg hétszázhárom érintett személyt tart nyilván, mindannyiuknak alanyi jogon járt volna a pakk, azonban kiderült, közülük százharmincan nem kapták azt meg. Hozzátette, úgy tudja, a csomagok szétosztását Zaják Rita, az Éljen Szekszárd Egyesület (ÉSZ) önkormányzati képviselője, a közgyűlés szociális bizottságának vezetője és a testület ÉSZ-es tagjai szervezték és végezték. Szabó Balázs azt is elmondta, a 900 csomagból szerintük 573 lett szabályosan kiosztva, annyit tudtak igazolni, 327 nyilatkozat azonban hiányzik, így nem tudni, kik vették át a pakkokat.

A Városvédők szerint ez bűncselekmény, hiszen egy-egy csomag tízezer forintos értéket képvisel, így több mint hárommillió forinttal nem tud elszámolni az ÉSZ. Szabó Balázs szerint ezek után felmerül az a kérdés is, miként tudnak majd milliárdos projektekkel elszámolni az Éljen Szekszárd önkormányzati képviselői, ha már a csomagosztás is meghaladta a képességeiket?!

Lapunk megkereste Zaják Ritát, aki szerint szabályosan jártak el. Megerősítette, az önkormányzattól kaptak egy hétszázhárom nevet tartalmazó listát, majd a roma önkormányzattól is egy közel kétszáz főset. A kettő között voltak átfedések, ezeket egyeztetették. A hiányra példaként azt említette, hogy a szekszárdi idősek otthonában nyolc embernek járt volna a tartós élelmiszerekkel teli csomag, de többen odamentek hozzájuk, kértek segítséget, így nekik is adtak. A hajléktalan szállón harmincöt embernek osztottak csomagot. És még több olyan eset is történt, amikor kimentek egy-egy családhoz szurdikokba, a város szélére, ahol kiderült, kilencen, tízen laknak egy épületben. Így nekik egy helyett, két csomagot is hagytak. Szerinte a rendkívüli települési támogatás nem alanyi jogon, hanem rászorultsági alapon jár. Hozzátette, a pakkokat a bizottság tagjain kívül önkéntesek, civilek osztották szét.

Zaják Rita azt is elmondta, akiknek nem jutott most csomag, azok utalványban kapják meg majd a segítséget. Akik pedig kiszorultak a szociális hálóból pár ezer forint miatt, azoknak az ÉSZ saját keretéből ígért segítséget.

Szabó szerint Zaják ezzel gyakorlatilag elismerte, hogy szabálytalanul jártak el