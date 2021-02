Vásárlói ötleteket hall a polgármester

Mindenki jól jár, ha mindenki a helyi boltba jár. Az önkormányzat támogatása is kell a fennmaradáshoz. Közösségi térként is szolgál a helyszín.

A megye több kistelepülésén is hiányolják a lakók – érthető módon – a helyi vegyesboltot. Főleg mostanság, járvány idején, amikor fokozott kényelmetlenséggel járhat egy távolabbi cél megközelítése.

Mőcsényben mindenesetre ez a fajta gond ismeretlen. A községben ugyanis 2018 óta működik ilyen létesítmény, méghozzá széles kínálattal. – Mőcsény akkor jár jól, ha a helybeliek mostantól itt vásárolnak – jelentette ki az üzlet átadásakor Krachun Elemér polgármester. Meglátásával nagyon sokan egyetértenek. Ezt úgy fejezik ki, hogy nap mint nap betérnek a boltba. Magától értetődően szájmaszkban, eleget téve a járványveszély miatti egészségügyi előírásoknak.

– Csak azt mondhatom, mert tény, hogy ilyen körülmények közepette is növeli, sőt, most növeli igazán a komfortérzetet a települési tulajdonú, három alkalmazottnak munkát adó boltunk – hangsúlyozta a polgármester. – Senkinek sem kell a vásárlás miatt valamelyik városba utazni, ott hosszas időt tölteni, esetleg azzal is növelve a megbetegedés kockázatát

Helyben majdnem minden rendelkezésre áll, és önkormányzatunknak is fontos, hogy ez tartósan így legyen. Ezért minden lehetséges támogatást biztosítunk. Erre a segítségre – a nagy áruházláncok diktálta versenyhelyzet miatt – szükség is van a fennmaradásához.

Nemrég egyébként egy péksütemény-készítő berendezéssel is gyarapodott az üzlet, azóta reggelente frisskifli- és kalácsillatot áraszt az üzlet, köszönhetően a korán kelő alkalmazott serénykedésének. Krachun Elemér azt is közölte, hogy ő maga is majd’ minden nap betér a boltba.

– Nemcsak azért, hogy vásároljak valamit – mondta. – Ez a létesítmény ugyanis közösségi térként is szolgál, sok helybeli találkozik itt egymással, megtárgyalva úgy személyes dolgaikat, mint a falu mindennapjait érintő meglátásaikat is. Az itteni beszélgetésekből is sok mindent tudtam és tudok hasznosítani. Nem is annyira vásárlóként, mint inkább polgármesterként.

Borítóképünkön: Törőné Jánosik Anita és Váncsa Tiborné a mőcsényi vegyesboltban