Védettséget nyújt a vakcina, aki halogatja beadatni, beteg lehet

„Ha valaki tavaly ilyenkor azt mondja, több mint egy évig tartó világjárvány következik, nem hiszem el neki. Már látszik, hogy tavaszra nem lesz vége.” – írta legfrissebb bejegyzésében dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos, aki a kezdetektől naplót vezet a járványról.

– Már tudjuk, hogy a betegség átvészelése nem okoz tartós védettséget. Védettséget a védőoltás hoz létre – mondta dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos. A járványnak csak a világméretű átoltottság tud véget vetni. Nagyon messze vagyunk ettől. Ezekkel a gondolatokkal a fejemben az eheti standard kérdésem a következő volt. Beoltatja magát? Regisztrált? Következzen néhány válasz.

„A Covid kimaradt az életemből, pedig immunbeteg vagyok. Lett volna kitől elkapnom, mert a feleségem benne volt. Később oltatom magam, valószínűleg rajtam nem fog a fertőzés.”

A később oltatom magamnak olyan üzenete volt, mint annak a sztorinak, miszerint az erdei gombából elsőnek a nagymama egyen, és a többit majd meglátjuk.

Testes, cukorbeteg, frissen nyugdíjazott páciens válasza: „Nem kérek oltást, ami elő van írva, azt nem kerülhetjük el.” – Azért csak próbáld meg túlélni a járványt – mondtam neki. – Imádod az unokákat. A brit mutáns a gyerekeket is megbetegíti, még majd tőlük kapod el. Milyen érzés lesz, ha a család eltilt a kicsiktől, mert félt? Hosszan hallgattunk, bámult a levegőbe. Láttam, éreztem, hogy átbillen. Az unokája a mindene.

– A jelentkezésen fölösleges sokat gondolkodni, fölösleges húzni, cselekedni kell. A beadásig még akár hetek telnek el, ezt rajtunk kívülálló tényezők befolyásolják. A védőoltásra való behíváshoz a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő hetente megküldi az oltható páciensek listáját. A lista folyamatosan nő. Hetente kapunk egy teljespraxis-merítést, nálam jelenleg 350 név szerepel rajta.

A másik döntő tényező a rendelkezésre álló oltóanyagok mennyisége. Láthatóan hiány van az oltóanyagból. A héten a praxisokból tizenkét személy mehet oltópontra, és tíz vagy tizenkét főt oltunk a rendelőben, attól függően, melyik anyagot kaptuk. Az oltásra várók listája nem csökken, hanem nő. Az oltások beszerzésért világméretű harc folyik. A koronavírus elleni oltóanyag jelenleg olyan érték, mind a termőföld és az ivóvíz.

„Nem oltatom magam, mert azt mondják, hogy a kínai egy tákolmány.” – Jól ismerem ezt a gondolkodást is. Azok vélekednek így, akik 15-20 éve a József­városi piacról szerezték be a portékát. Néhányszor én is jártam a bodegasorok között, bevásároltam a gagyi cuccokból, amik elszakadtak, tönkre mentek. Megnyugtatásként mondom, a kínai ipar ezt túlnőtte. Klasszikus oltóanyagot gyártanak, számtalan hatékony védőoltás mintájára. Az is benne van a pakliban, hogy a leghosszabb védettséget a Sinopharm hozza létre. A mutációk ellen is véd. Teljes vírust tartalmaz, elölt formában. Tokostól-vonóstól benne van minden: burok, tüskefehérje, RNS. Nem olcsó, hanem drága, mert sokat ér.

Egy tanult, többféle talentummal rendelkező pedagógus barátom édesanyja, anyósa és apósa is rajta van a Covid-oltási listán, csak még nem kerültek sorra. Érdeklődésére elmondtam, hogy mi, háziorvosok, többnyire a kínai vakcinával fogunk oltani, mert az lesz nagyobb mennyiségben elérhető, valamint alkalmas tárolásra. „Igen, a kínai is kiváltja az immunválaszt, és megvéd a súlyos betegségtől.” „Már nagyon várják a szülők.” A tanult ember bízik az orvostudományban.

Célul tűztem ki, hogy napi tíz embert meggyőzök az oltás felvételéről. Már csak 1800 páciens van vissza, ha azt feltételezem, hogy a 60 év alattiakból is annyian regisztráltak, mint a 60 felettiekből. Mivel elég a 60 százalékos átoltottság, így csak 108 napra van szükségem, ha ezzel a tempóval haladok.

Többen hangoztatják, hogy az oltási sorrendben anomáliák vannak. A példa kedvéért, a 18–59 éveseket az Astrával oltjuk, ha a leiratban szereplő betegségeik vannak. A 60–74 éveseket olthatjuk a Szputnyik V oltással, ha nem szenvednek a leirat szerinti akut kórállapotokon kívül többféle súlyos, krónikus betegségben, és az oltást nem kizáró betegségeik pedig jól beállítottak. Szóval elég összetett a rendszer. Így van olyan ház, ahol a 90 éves szülő Pfizert kapott, az egészséges 70 éves lánya Szputnyikot, a betegeskedő férj pedig semmit sem kapott, mert a Pfizerhez várakozók között még „fiatal”, arra még várnia kell, mert az idősekkel kezdtük az oltást, a Szputnyikhoz pedig túl beteges. A többi oltóanyagnál pedig nem ő a célcsoport. Neki a legnagyobb a fertőzési kockázata. Szóval mielőbb oltani kellene. A lányuk egészségügyi dolgozó, ő már be van oltva. Ha minden oltóanyag készleten volna, akkor lehetne az oltási tervet optimálisan végrehajtani. Sajnos nem így van, ezért igazságtalannak tűnhet a rendszer, pedig nem az. A terv jó, de az input anyagok meghatározzák a megvalósulást. Türelem. A környezetünkben, családunkban levők oltottságát ne irigyeljük, mert az közvetve minket is véd, fékezi a járványt.