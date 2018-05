Véget ért a fesztivál, ezrek jöttek Szekszárdra

A szüreti fesztivállal vetekszik mind hangulatában, mind a látogatók számában az idei pünkösdi fesztivál, mondta Zsikó Zoltán, a rendezvényt szervező Babits kulturális központ ügyvezető igazgatója.

– A látogatók száma akkora volt, hogy át kell gondolni, hogy jövőre hogyan tudnánk úgy megoldani a Pünkösdi Hal- és Vadünnepet, hogy még több vendég elférjen itt. Évről évre nő az idelátogatók száma, az idén elértük azt, hogy a szüreti fesztiválhoz közelítő nagyságú és színvonalú rendezvény lett a hal- és vadünnep, amely bármelyik nagy fesztivállal összehasonlítva megállná a helyét. A megyeháza, a bíróság környéke felé lehet még terjeszkedni, de a Béla tér adottságaihoz és a katasztrófavédelem előírásaihoz kell igazodnunk – mondta Zsikó Zoltán, aki hozzátette, hogy nagyon sok pozitív visszajelzést kaptak a látogatóktól.

A környező településekről, a fővárosból, Pécsről és számtalan helyről utaztak Szekszárdra az emberek, jöttek baráti társasággal, családostul, de volt aki egyedül. A szekszárdi rendezvény a városkörnyéki települések idegenforgalmára is pozitív hatással volt. Idén az időjárás is nagyon kedvezett a programoknak. Emellett újfajta dizájnt kapott a rendezvény, a látványtechnikára is sok gondot fordítottak a szervezők. Az ételeket, italokat – hét borász és két pálinkaház is kitelepült – sátrak alatt kínálták, nagyon látványos megoldásokkal.

Kedden a takarításnak jutott a főszerep, sok ember dolgozott azért, hogy minél előbb helyreálljon a rend a városban.