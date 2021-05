Véget ért a víz óriásának pünkösdi királysága

A tónál már rekordméretű ponty is horogra akadt. Ezúttal egy gigászi ragadozó csapott le a csalira. Nem adta könnyen magát. Helyben még senki sem látott ekkora halat. A zsinór végig kitartott.

Eredetileg pontyozni ment Pünkösdvasárnap a kétyi horgásztóra a helybeli Szabó István. A nyugdíjas férfi, a Kéty-Zomba Regionális Horgászegyesület tagja, kellemes élményeket őriz erről a közkedvelt halfajtáról. Nem egyszer kiemelt már a vízből uszonyosokat, akadt köztük kapitális méretű is. Joggal lehetett elégedett az eddigi rekordját jelentő, tavaly megakasztott, tizenhárom kilogrammos ponttyal. Már akkor is sokan ámultak a termetes zsákmányon, maga Szabó István is úgy gondolta, hogy ezt a fogási eredményt talán soha nem fogja túlszárnyalni.

Múlt vasárnap délelőtt szép idő volt, a fenekező készség csendes víztükörbe merült. Az állóvíz medrében pontyhorogra erősített büdös kukorica-csonti-csokoládé pellet csali várta az éhes és óvatlan potykákat. Hosszú idő telt el, néhány kapással, de a nagy fogás még váratott magára. Szabó István egy idő után úgy döntött, hogy nem üldögél a parton, hanem villába fogott és rögzített pecabotjait magukra hagyva, betér közvetlenül a tó melletti, kis faházába. Tehette, hiszen horgász felszerelésének hasznos tartozéka az a készülék, mely a halak horogra akadásakor csipogó hangot hallat.

– Késő délutánra járt, amikor riasztott a kapásjelző – idézte fel az emlékezetes pillanatot. – Mire a parthoz értem, már azt láttam, hogy rezeg a bot vége és valami sebesen viszi a zsinórt. Végre, ponty! – gondoltam magamban. Rögtön bevágtam és igyekeztem mielőbb megállítani. Meglepődtem, amikor láttam, hogy a horgászbotom szinte karikára görbül és a hal minden erőfeszítésem ellenére sem szándékozott megadni magát. Továbbra is csak vitte, vitte a zsinórt… Ekkor kezdett gyanússá válni a dolog. Több mint egy órás fárasztás után még mindig nem láttam semmit a halból, de a körém gyűlt ismerőseim is mindannyian úgy vélték, hogy ilyen szívós ellenállásra képtelen egy ponty.

Újabb másfél óra után a hal kezdett fáradni és időnként felfeküdt a vízre. Ekkor derült ki, hogy valóban nem ponty, hanem egy termetes harcsa teszi próbára a horgász minden erejét és tudását. Több mint két és fél óra elteltével lehetett csak a part felé húzni. A partra vonszoláshoz azonban szükség volt az egyik egyesületi tagtárs vágóhorgára, valamint néhány izmos karú segítő közreműködésére. Ekkor nyugtázták a jelenlévők azt, hogy valóságos monstrum a zsákmány. Az állóvíz kiterített óriásának hossza meghaladta a két métert és mint azt a mérlegelés kimutatta, közel negyvenöt kilogrammot nyomott.

– Egyrészt életem legnagyobb fogása, másrészt úgy tudom, hogy a kétyi horgásztó eddig senkinek sem adott ilyen hatalmas halat – mondta Szabó István.

– Az biztos, hogy aki ott volt, azok közül mindenki elképedve nézegette, vizsgálgatta, járta körül. Egybehangzóan állították, hogy ekkora harcsát, legalábbis közvetlen közelről, még egyikük sem látott.

Éppen ezért különleges szerencse, hogy nem szakította el a damilt. A kétyi horgász ugyanis – miután, mint említettük, pontyra számított – kilenc kilogramm szakítószilárdságú zsinórral fogta be kolosszális zsákmányát.