Végre túl vagyunk a nehezén, mostantól az oltás a jolly joker

Csillapodik a járvány, enyhülnek a szabályok is. Vannak gyanús esetek, de a tüneteket másik vírus okozza, foglalta össze a jelenlegi helyzetet dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos.

Ezt ne hagyja ki! Tizenöt éve hangzott el az őszödi beszéd – Hallgassa újra!

– A találkozások megszaporodása miatt jelentősen fokozódott a klasszikus légúti kórokozók terjedése. Extrém tüszős mandulagyulladás miatt gégészetre küldtem egy fiatal férfit. Ott fogták. Magas láza volt, nyelési nehézségre panaszkodott, a torka összeszorult. Későn kezdte az antibiotikumot szedni, mert a Covid-időkben azt sulykoltuk, hogy minden lázas maradjon otthon, írta naplójába dr. Kovács Klára, bátaszéki háziorvos, aki a járvány elejétől beszámolt olvasóinknak a történésekről. Óvodások náthásak, lázuk nincs, tüsszögnek, rekedten köhögnek. A koronavírus okozta fertőzéshez képest ártalmatlan vírusfertőzésük van, tüneti terápiára néhány nap alatt jól gyógyulnak. A koronavírust kizártuk az átoltottsággal, de minden más kórokozóval újra számolnunk kell.

Mindjárt itt a vége a harmadik hullámnak. Végre fellélegezhetünk, bár pontosabban felsóhajtásnak nevezném inkább az adott helyzetben a mély lélegzetet. A világjárvány még tart. A nehezén túl vagyunk, a legtöbb megbetegedést biztosan a harmadik hullám produkáltra, és az eddiginél súlyosabb megbetegedéseket az angol mutáns okozta. A fenyegetettség megmarad, hogy a betegség fel-felbukkan a következő hónapokban, akár években.

Az örömöm nem felhőtlen, mert amerre nézek, a Covid pusztításával szembesülök. A halottaink még nincsenek mind eltemetve, mert több olyan családról tudok, ahol a családtagok Covid-betegsége miatt a szertartás még várat magára. A halottak számát több nagyságrenddel meghaladja a „sebesültek” száma. Közéjük sorolom azokat a pácienseket, akik a koronavírus-fertőzésen átestek és a maradványtünetektől szenvednek. Sokan nagyon betegek. Testi panaszaik változatosak, minden szervrendszert érintenek, és ezen kívül jelentős lelki, pszichés problémák alakultak ki. És minden csata során érdemes megemlékezni a hátországok eseményeiről. A hátországon a nem covidos, de beteg pácienseket értem. Hetente találok új daganatos megbetegedést, sajnos többen az utolsó pillanatban, előrehaladott állapotban kérnek először segítséget. Sőt a megbetegedési mutatók ismeretében azt gondolom, hogy többen még most is otthon maradnak a panaszukkal, amit akár daganatos megbetegedés is okozhat. Mi eddig is vártuk őket. Jó volna, ha a pácienseink viszonylag gyorsan visszaállnának az orvos-beteg találkozás optimális számú gyakorlatára. A szakellátások is, a tervezett beavatkozások, rehabilitációs kezelések újra igénybe vehetőek, minden működik. Néhány hónap alatt behozható a lemaradás nagyobbik része. Bár azzal számolni kell, hogy a szeptember óta folyamatosan helytálló egészségügyi dolgozóknak pihenésre, mi több, szabadságra szüksége van.

Túl vagyok az első 15 Johnson and Johnson védőoltás beadásán. Egydózisú belga oltóanyag. Az USA és az Unió is vásárolt belőle. A védelem 3-4 héttel korábban alakul ki, mint a kétdózisú oltóanyagok esetén, tehát akinél sürgető a védettségkialakulás, nekik kiváló. Oltás után 14. naptól már véd, de a 28. naptól képes arra, hogy megakadályozza a súlyos és középsúlyos megbetegedés kialakulását. Optimális annak, aki beavatkozásra vár, utazik és csak most került sorra, vagy most szánta rá magát. Jól jön az egydózisú oltóanyag a betegeseknek, akik gyakran szednek antibiotikumot. A Johnson and Johnson szimpatikus a külföldön dolgozóknak is. Elég egyszer leszervezni az oltásukat, és ezzel a hazautazást.

Szekszárdon a héten az oltópont a C-épületből a rendelőintézetbe költözött, így a C-épület az eredeti funkcióját tölti be. A rendelőintézeti ellátások a járvány előtti eredeti helyükre visszakerülnek. A délutáni időpontokon oltópont működik az épületben. Túl vagyunk az első tervezett műtéten. Epehólyag-eltávolítás volt. A páciens felébredt az altatásból, és felhívott. Érdemes arra számítani, hogy a védettségi igazolvány a kórházi ellátások kapcsán „kedvezményekre” jogosít. Konkrétan a védett páciens műtéthez szükséges PCR- és gyorstesztjét az intézmény térítésmentesen végzi el. Az oltatlanok más szolgáltatónál kifizetett PCR-vizsgálati eredménnyel mehetnek a tervezett műtétre.

A héten ötféle oltóanyaggal oltottam. Mindenki választhatott kedvére. A legendás Pfizer az oltóponton pillanatok alatt elérhető volt, így a fiatalok egy része ott foglalt helyet magának. Közben én is megkínáltam oltással, de ő büszkén mondta, hogy Pfizert kapott. Reggel hétkor regisztrált és időpontot foglalt, kilenckor már beoltották. Ez igen! Több esetben éreztem azt, hogy mivel a Pfizer-oltással kezdődött el az oltási program, az egészségügyi dolgozók mind azt kapták, a közvélekedés szerint a jobbak azt kapják vagy arra várnak. A legendás Pfizer jó, de a többi oltóanyagnak is számtalan jó tulajdonsága van. Egy ismerős az utcán szólított meg: visszatérő övsömöröm van. Arra is van védőoltás? Igen, a bárányhimlő ellen és az övsömör ellen is van már védőoltás. Az antibiotikumok helyett a figyelem középpontjába most a védőoltások kerültek. Mostantól az oltás a jolly joker. Elképzelem, amikor bátran felhív egy-egy páciens és az antibiotikum-íratás mintájára így szól: írj nekem valamilyen védőoltást!

Végre jól állunk A legmerészebb álmaimban sem gondoltam, hogy a védőoltásokkal májusra ilyen jól állunk. Gyakorlatilag sikertörténet részesei vagyunk beoltottként és oltóként. Hiszem, hogy van még köztünk néhány millió magyar, aki csak késlekedik az oltás felvételével, de valójában már rászánta magát. Félni a vírustól kell, a védőoltás okozta reakciókat értelmetlen összehasonlítani a betegséggel, és annak maradványtüneteivel. Bármelyik védőoltást választja a most az oltás felvételében bizonytalankodó, mindegyikkel jobban jár, mint a betegség átvészelésével. Minden oltás erősebb és hosszabb ideig tartó immunválaszt vált ki, mint a betegség kiállása. Természetesen egy kis bátorság, elszántság kell az oltás felvételéhez. Én féltem a vírustól, láttam, mire képes, így könnyen összeszedtem a bátorságot az oltás beadatásához. Nem vagyunk egyformák. Vannak olyanok, akik lassabban hoznak döntést. Megvárjuk, csak jól döntsenek.

Borítókép: Lassan visszaáll az orvos-beteg találkozások optimális számú gyakorlata (illusztráció)