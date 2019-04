Veszélyhelyzeti szituációkban bizonyítottak

A legjobb általános- és középiskolás csapat az országos döntőben képviselheti Tolna megyét.

A Tolna Megyei Elsősegélynyújtó Verseny döntőjét rendezték a napokban Szekszárdon, a Béla király téren.

A területi fordulókról bejutott csapatokra elméleti és gyakorlati feladatok vártak, és különböző veszélyhelyzeti szituációkban kellett bizonyítaniuk. Volt, hogy a feltételezés szerint motoros baleset helyszínén kellett ellátniuk a sérülteket, és olyan is, hogy fáról lezuhant személyeknek kellett segítséget nyújtaniuk. Egymásnak ütközött gördeszkázó fiatalok ellátására is szükség volt, az egyik legkomplexebb feladat pedig egy közúti baleseti szituáció volt. Itt a feltételezés szerint egy személygépkocsi oszlopnak ütközött, és az egyik utas kirepült az autóból. Mindemellett újraélesztési ismereteiket is bizonyítaniuk kellett a diákoknak egy-egy bábun. Az értékelési szempontok között volt például az alapvető elsősegély-nyújtási fogások ismerete, a sérültekkel való kapcsolatfelvétel, a vizsgálat, a kesztyűhasználat, a nyugtatás, a mentők hívása és a csapatmunka is.

Az általános iskolások kategóriájában a szekszárdi Baka István Általános Iskola csapata lett az első, a györei Templom Általános Iskola diákjai a másodikok, a Dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskolából érkezett csapat a harmadik és a simontornyai Vak Bottyán Általános Iskola csapata a negyedik. A középiskolások között a szekszárdi Garay gimnázium csapata nyert, a paksi Energetikai Szakgimnázium tanulói lettek a másodikok és a szekszárdi Vályi Péter Szakképző Iskola gárdája a harmadik.

A legjobbak a szeptemberi országos döntőben képviselhetik a megyét.