Vezetőkről döntöttek

Ülésezett csütörtökön délutántól a szekszárdi közgyűlés. Személyi kérdések is napirenden voltak, így a Sportközpont Kft. ügyvezetőjének menesztése is.

Közös megegyezéssel, 2020. február 29-i dátummal távozik a sportközpont éléről Csillag Balázs. Ezt fogadta el a szekszárdi közgyűlés mai ülésén. Mint azt Ács Rezső polgármester elmondta, maga az eljárási mód nem elfogadható. Ezzel arra utalt, hogy a döntés lényegében az ÉSZ tagokból álló gazdasági bizottság ülésén megszületett úgy, hogy azt előre nem bejelentett napirendi pontként, zárt ülésen tárgyalták. Azt is elmondta, hogy a Vagyonkezelő Kft. ügyvezetői posztjáról a közgyűlés – cikkünk elkészülte után – tárgyal úgy, hogy az ÉSZ frakció elképzelésének megfelelően, lényegében Bálint Zoltán menesztésével egyidőben, zárt ülésen új vezetőt is kijelölnek. Hozzátette, Bálint Zoltánt annak idején 2006-ban három pályázó közül választották ki, 2016-ban pedig az ellenzék is megszavazta szerződésének meghosszabbítását.

Kissé faramuci helyzet volt a megbeszélésen, amikor Csillag Balázsnak közvetlenül menesztése után még a vendégeknek kijelölt helyen kellett maradnia a polgármester mellett, ugyanis a testület a sportközpont 2020. évi feladatainak ellátásához szükséges összegről tárgyalt. Ezzel kapcsolatban az a döntés született, hogy a sportkoncepció és az idei költségvetés elkészültéig havonta a tavalyi összegnek megfelelő hozzájárulást adja az önkormányzat.