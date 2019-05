Vidám forgataggal ünnepelték május elsejét több településen

Májusfaállítás, vidámpark, koncertek. Ez jellemezte a majálist megyeszerte.

Retró hangulatban telt a majális Szekszárdon, ahol a Prométheusz parkban reggeltől helyi civil csoportok szórakoztatták az érdeklődőket. A legkisebbeket és szüleiket a Babits Mihály Kulturális Központban Ringatóval várták, a Bartina Néptánc Egyesület Palánta és Előképző csoportja bemutatót tartott és gyermektáncház is volt.

Több éves múltra tekint vissza, hogy a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör és a Német Nemzetiségi Egyesület halfőző versenyt rendez május elsején a Szent István Házban. Nem volt ez másképp idén sem, és tíz csapat nevezett a versenyre, míg a megyeszékhely központjában vidámpark, kirakodóvásár és különböző standok várták a családokat. Este koncertekkel fejeződik be a program.

A hagyományokhoz híven Pakson idén is az ASE sporttelep volt a majális helyszíne. A főzőverseny és a focikupa nevezői már reggeltől gyülekeztek, majd a helyi kulturális egyesületek vették birtokba a színpadot. Délután átadták az Atomerőmű Igazgatósági Nívódíjait és az Atomix díjakat. A gyerekeket többek között kalandpark, felfújható játékaréna várta. Zárásként a Honeybeast ad koncertet.

Dombóváron a Farkas Attila Uszoda új ingatlanrészének átadásával kezdődött a majális. A közel 14 millió forintos fejlesztéshez a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 10 millió forinttal járult hozzá, az önkormányzat pedig több mint hárommillió forinttal egészítette ki ezt. Az átadón a Szivárvány Óvoda apróságainak műsora után Szabó Loránd polgármester mondott beszédet és Jancsik Árpád, a Magyar Úszószövetség Dél-dunántúli Régió­jának vezetője köszöntötte a megjelenteket. A továbbiakban a Tinódi Ház és környéke adott helyet a majálisnak. Többéves hagyomány, hogy a tekepályán a Dombóvári Spartacus Szövetkezeti Sportegyesület Május 1 kupát szervez. Idén is több kategóriában hirdettek győzteseket. Este a Magna Cum Laude koncertetik.

Bonyhádon a sport határozta meg május elsejét. Az Ifjúsági parkban reggeltől gyülekeztek a résztvevők, hogy elinduljanak a majálisi kerékpártúra valamelyik távján. A programnak közel száz nevezője volt. A folytatásban volt májusfaállítás, tűzoltó- és mentőbemutató és több tánccsoport is fellépett. A város sportegyesületei különböző állomásokon mutatkoztak be, amelyhez egy pontgyűjtő verseny is kapcsolódott. A nevezők között a szponzorok által felajánlott díjakat sorsolták ki. A napot a Csurgó zenekar koncertje zárta.

Bátaszéken délután állították fel a májusfát a Szent István téren. A bátaszéki erdészet ajánlotta fel a fát, melyet a helyi tűzoltók segítségével vittek a helyszínre. A gyerekek szalagozták fel a fát, majd a nemzetiségi néptáncosok körbetáncolták. A szomszédos Piac téren kézművesek, kirakodók, virsli- és sörárusok segítették felidézni a régi majálisok hangulatát. A város neves fellépőkkel támogatta a rendezvényt.

Murgán a Tolnai Vándorló Szépkorúak Baráti Köre a falu önkormányzatával közösen szervezett programot. A társaság közös reggelivel nyitotta a napot, s míg készült a lángos, vetélkedő szórakoztatta a résztvevőket. Később volt senior tánc, egészségügyi előadás, a kulturális programban pedig versek hangzottak el, zenés, táncos produkciókat láthatott a közönség. Köszöntőt Felkl Márton polgármester és Zsinka János, a Tolnai Vándorló Szépkorúak Baráti Körének vezetője mondott.