Vidéken is erős a Takarékbank

Átfogó megújítás zajlott le a Hungária Takarék nagydorogi fiókjában. A minőségi munka eredményeként immár a kor követelményeinek megfelelő pénzintézet várja az ügyfeleket. Ez nemcsak az épület újszerű jellegében, hanem a belső tér ügyfélbarát nyitottságában is megmutatkozik. A huszonötmillió forintba kerülő beruházás a települést egy olyan, jellegzetes és elegáns, modern bútorzattal, eszközökkel ellátott létesítménnyel gyarapította, mely a szolgáltatás és a partnerség jegyében áll a lakosság rendelkezésére.

A fiók péntek délelőtti átadásán a résztvevőket Gáspár Csaba, a Hungária Takarék ügyvezető igazgatója köszöntötte. Mint arra rámutatott, az épület felújítása joggal illik nemcsak a takarékszövetkezeti hálózat, hanem a vidékfejlesztés folyamatába is. Süli János, a paksi bővítésért felelős miniszter, a térség országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy a nagydorogi fiók, az idecsatlakozó úthálózatnak is köszönhetően, nemcsak helyi, hanem környékbeli ügyfeleket is kiszolgál.

Kovács György polgármester jó döntésnek nevezte, hogy annak idején az önkormányzat a Hungária Takarékra bízta a számlájának kezelését. Pintér Szilárd, a takarék hálózati igazgatója elmondta, hogy novembertől már a Takarékbank keretei között működik majd a nagydorogi fiók is, az eddig megszokott elkötelezettséggel.

Borítóképünkön Pintér Szilárd (balról), Süli János, Kovács György és Gáspár Csaba a nemzetiszín szalaggal.