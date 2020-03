Virágzik a mandula, csalogatja a méheket

Nincs két egyforma szezon, de az idei tavasz minden eddigin túltesz, állítják a megye méhészei. Már most, március első napjaiban virágzik a mandula, a barka, sőt a szélvédett, napos helyeken már a kajszi is.

A méhcsaládokat kicsalogatja a kaptárakból a szokatlanul meleg tavaszi napsütés, de nem biztos, hogy haza is találnak, ha közben felhős lesz az ég, hűvössé válik az idő.

Gyönyörű a táj, virágoznak a korai gyümölcsfák, ezt látják a méhek is, és buzgón igyekeznek a szirmok irányába, de annyira változékony az idő, hogy elég egy fekete felhő, és a hőmérséklet máris pár fokot esik, a méhek pedig ledermednek, nem találnak vissza a kaptárjukhoz.

Nagyernyei Attila, a megyei méhész egyesület elnöke szerint nagyon különleges az idei szezonkezdet, sőt egyenesen a méhészek rémálma a tíz fok körüli hőmérséklet. Három héttel előrébb van a természet és a méhek fejlődése is.

Megkezdődött a kaptárakban a fiasítás, a méheknek pedig óriási igényük van a vízre. Elrepülnek a kaptáraktól messze is emiatt, de nem biztos, hogy haza is találnak.

Jó tíz éve tartott előadást dr. Hajnal Klára, a pécsi egyetem professzora a tavaszváró méhésznapon, akkor azt mondta, hamarosan megérhetjük azt is, hogy az akác áprilisban virágzik. Akkor a legtöbben ezt hitetlenkedve hallgatták, de idén erre nagy esély van, mondta Nagyernyei Attila. Ugyanakkor az ilyen változékony időjárásnak nagy a veszélye is, hiszen hiába van napközben meleg, ha éjszakára lehűl a levegő mínusz két-három fokra, a már bimbózó akácot is tönkre tudja tenni. Ebből adódik, hogy kiszámíthatatlan egyelőre, hogy milyen lesz a szezon kezdete.

A koronavírus is téma a méhészek között, bíznak abban, hogy a Kínából érkező méznek nevezett készítmény – hiába az olcsó ár – sok fogyasztót elijeszt attól, hogy megvegye, éppen azért, mert kínai. Ugyanakkor éppen a vírustól való félelem miatt többen vásárolnak jó minőségű mézet a megyei termelőktől is.

Január végén beszámoltunk róla, hogy Brüsszelben voltak tüntetni – az olcsó import és a hamisított méz ellen – a megyei méhészek közül többen is. Akkor elmondták azt is a méhészek, a tapasztalatuk az, hogy hiába teszik szóvá szinte minden fórumon, az utóbbi tíz évben nem fordultak jó irányba a dolgok. Az elmúlt másfél hónapban azonban úgy tűnik, változás várható ezen a területen is, hiszen készül a Méz Élelmiszer Könyv, mely rendelkezik az uniós méhészek közös logójáról, illetve arról, hogy az üvegeken fel kell tüntetni a származási országot.

Mindent összevetve a méhészek úgy gondolják, az ügyük végre jó irányba fordult.

Az elmúlt pár év legnagyobb gondja a méhészetekben az atka volt, állítják a szakemberek. Több mint ötszörösére szaporodott fel ez a betegség, és a kezelésére nem készültek fel még a méhészek. Egy atkafigyelő rendszer kialakítására lenne szükség, mert enélkül nem lehet hatékonyan védekezni, állítják többen is. A múlt évi atkafertőzés kártétele a becslések szerint eléri a tizennyolcmilliárd forintot.