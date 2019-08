Virágzik a parlagfű, tombol az allergia

Az elkövetkező napokban a parlagfű pollenkoncentrációja az ország nagy részén várhatóan továbbra is nagyon magas marad. A gyomnövénnyel erősen fertőzött területek közvetlen környezetében extrém szintű parlagfű-pollenterhelés is előfordulhat.

Az allergia napjainkban a lakosság legalább ötödét érinti, és minden évben nő a számuk. A hazánkban található kétezerféle virágzó növény közül kétszázötven növény pollenje okozhat allergiát. Az allergiás reakciókat kiváltó virágport a szél akár négyszáz-ötszáz kilométerre is elviheti.

Az allergiás tünetek, az orr­nyálkahártya-duzzanat, orrdugulás, orr-, szem- és torokviszketés leggyakrabban városi környezetben alakul ki, hiszen ott a légszennyezés következtében a megviselt légzőszervi nyálkahártya védekező képessége csökken. A legfőbb allergének belégzés útján jutnak a szervezetbe, az orrba vagy a hörgőkbe. A leg­gyakrabban ezek közül a házi por, az állati szőr, a virágpor és a penészgombák okoznak problémát. A legtöbben a parlagfű pollenjétől szenvednek, amely most virágzik.

A legutóbbi mérések szerint Szekszárdon is nagyon sok parlagfűpollen volt a levegőben. Azt gondolnánk, hogy az esős idő enyhít az allergiások kínjain, de ez nem minden esetben van így. A meteorológiai előrejelzés szerint szórványosan továbbra is lehet számítani zivatarokra, ilyenkor a hirtelen feltámadó viharos szél nagyobb mennyiségben is szállíthatja a parlagfű virágporát, tájékoztat a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A szakemberek azt javasolják, hogy az allergiás betegek, amennyiben lehetőségük van rá, a zivatarokat megelőző szeles időben kerüljék a szabadban tartózkodást.

A KSH adatai szerint míg 1990-ben tízezren sem voltak Magyarországon azok a szénanáthások, akiket regisztráltak a gondozóban, mára több mint háromszázezren vannak. Aki allergiás, jellemzően már a szezon kezdete előtt elkezdi szedni a gyógyszerét. Amióta viszont nincs kiemelt támogatás az allergiások gyógyszereire, azóta figyelhető meg, hogy egyre kevesebben keresik fel a tüdőgondozót. Dr. Gagyi Emma főorvos már korábban elmondta lapunknak, hogy az enyhébb panaszokkal nem a szakrendelést, hanem egyenesen a gyógyszertárat keresik fel az érintettek. Akiknek allergiás asztmájuk van, fulladnak, természetesen jelentkeznek a gondozóban.

Dr. Horváth Gábor szekszárdi házi gyermekorvos szerint a gyerekeknél más a helyzet, mint a felnőtteknél. Első körben az alapellátásban írnak fel az orvosok gyógyszereket, a következő lépés pedig az, hogy a gyermekosztályon dolgozó immunológushoz, illetve tüdőgyógyászhoz utalják be. A gyermekorvos szerint nagyon fontos a szoros ellenőrzés. Épp nem régiben történt meg ugyanis, hogy a tudottan allergiás, asztmás gyereknél kezdődő tüdőgyulladás alakult ki, és ha ezt nem veszik időben észre, az nagyobb bajhoz vezethetett volna. Dr. Horváth Gábor azt is elmondta, a számítógépes rendszernek köszönhetően jól látszik, ha valakinek az év azonos időszakában jelentkeznek a légúti tünetei. Ezekből nem egyszer arra lehet következtetni, hogy az illető allergiás.