Virtuális barangolásra hív a Paks II. Zrt.

A közelmúltban indult Facebook-rovat, a Térségünk – értékünk sorozat negyvenhét, Paks környéki települést mutat be.

A Paksi Atomerőmű évtizedek óta él szimbiózisban a létesítményt övező térséggel. A környező településeken érthető módon a Paks II. projekt iránt is élénk az érdeklődés. A beruházás környezetében fekvő falvak, városok képviseletére, a párbeszéd és az információcsere elősegítése érdekében jött létre a Paksi Társadalmi Tanács, amelyet ma negyvenhét település alkot.

Mint írják, a hagyományos eszközök mellett az újabb kommunikációs felületeket is igénybe veszi a két új atomerőművi blokk építését koordináló projekttársaság. Ilyen a cég közösségi oldala is, ahol az aktuális információk mellett rendre jelentkezik tematikus rovatokkal is.

A közelmúltban indított, Térségünk – értékünk elnevezésű rovat fontos üzenetet közvetít, mégpedig azt, hogy Paks térsége – Dunán innen, Dunán túl – rengeteg kincset rejt. Az új rovat nem vállalkozik ezek tételes felsorolására, csupán felvillant közülük egyet-egyet, sorra „járva” a településeket, derül ki a kezdeményezés leírásából.

A sorozat célja, hogy tovább erősítse a kapcsolatot a projekttársaság és a települések között. Remélhető, hogy sokan felfedezik majd a településüket bemutató fotót, rövid leírást és segítik egy-egy megosztással azt, hogy ezt mások is megtegyék. És ha már a Paks II. Zrt. Facebook-oldalán járnak, értesülnek a projekthez kapcsolódó egyéb hírekről is – tájékoztatta portálunkat Mittler István kommunikációs igazgató.

Borítóképünkön a bikácsi Zichy Park Hotel egy része látható