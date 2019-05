Visszakapcsolják a fűtést, elszámolás júliusban lesz

Az áprilisi nyár után a megyében lévő több ezer központi fűtéses lakásban újra melegek a radiátorok. Hétvégén ugyanis legfeljebb tíz fok lesz. A leolvasás viszont már mindenhol megtörtént, az erről szóló elszámoló számla júliusban érkezik.

Alig egy hete, hogy Szekszárdon a közel ötezerhatszáz távfűtéses lakásban leolvasták a mérőórát. Akkor még senki sem gondolta, hogy hamarosan kérni kell a szolgáltatót, indítsa újra a fűtést. Úgy tűnik, az idén a fagyosszentek nem cáfolták meg a hozzájuk kapcsolódó hiedelmeket.

Csukle Tibor, a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, azokban a lakótömbökben, ahol már kérték a közös képviselők, ott visszakapcsolták a fűtést, de hétvégére, amikorra a meteorológusok napközben is csak tíz fokot ígérnek, mindenhol melegek lesznek a radiátorok. A leolvasás ezt nem befolyásolja. A kérdésre, hogy mire számíthatnak a lakók, Csukle Tibor elmondta, júliusra derül ki pontosan, mennyi volt a fogyasztás az egyes háztartásokban. Ekkora készül el az elszámolás. Hozzátette, felújításokat a szolgáltató idén nyárra is tervez, amelyek között távvezeték cseréje, kazánház és hőközpont rekonstrukciója is szerepel. Mindehhez közel harmincmillió forintnyi önerőre lesz szükség.

Bonyhádon a 865 központi fűtéses lakásban a közös képviselőkön múlik, mikortól lesznek melegek a radiátorok. A mérőórák leolvasása itt is megtörtént, mondta Kiss Lajos, a Fűtőmű Szolgáltató Kft. ügyvezetője. Hozzátette, akárcsak Szekszárdon, Bonyhádon is július elején kapják majd kézhez a lakók a számlát, amelyből kiderül, kell-e ráfizetniük az addig kifizetett összegekre, vagy esetleg visszajár némi pénz.

Dombóváron már a hét elejétől újraindították a fűtést mind a 2053 lakásban, mondta Hevesi Róbert, a szolgáltató Veolia Zrt. helyi ügyvezetője. Az előrejelzéseket figyelve egész májusra úgy készülnek, hogy bármikor tudjanak fűteni. A mérőórák és a melegvíz­órák leolvasása itt is megtörtént. Az adatokat júniusban dolgozzák fel, a számlát július elején kapják meg a dombóvári fogyasztók – tette hozzá Hevesi Róbert.

Pakson a Duna Center Therm Kft. 2669 lakásban szolgáltatja a meleget, az előrejelzéseket ők is figyelik, a fűtést már kedden újraindították.

Megfelelő hőszigeteléssel lehet leginkább spórolni

Több szempontból is előnyös lehet az adott társasház lakóközösségének, ha az épületet beszigeltetik. A külső oldali hőszigetelés a lakásbelső egyenletes hőmérsékletének a biztosításában játszik fontos szerepet. Télen nem engedi kihűlni, nyáron pedig felmelegedni a falakat. A szakemberek szerint a várt eredmény érdekében minimum öt, de a legjobb, ha tíz centi vastagságban vonják be a falakat hungarocellel. Összesen negyven-hatvan százalékos megtakarítást érhetnek el azok a háztartások, ahol megfelelő vastagságban és minőségben készül el a hőszigetelés. További előnye, hogy nem nedvesedik és nem penészesedik a fal, és ezzel sokkal egészségesebb lehet a lakás levegője. Nem utolsó sorban növeli az ingatlan értékét a hőszigetelés.