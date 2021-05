Visszatért az élet az iskolák falai közé

Az alsó tagozatosok után a felsősök és a középiskolások is visszaülhettek a padokba. Esetükben két hónap eltelte után váltja az online oktatást a jelenléti.

Ezt ne hagyja ki! Rendbe hozza a fővárost a kormány – három nagyberuházást is átvállal az önkormányzattól

A szekszárdi Baka iskolába visszatértek a felsősök. Kézfertőtlenítőt helyeztek el a termekben, a közös helyiségekben pedig kötelezően maszkot kell viselni. Pál Tibor igazgató-helyettestől megtudtuk, egy-két szülő kérvényezte csupán, hogy csemetéje távol maradhasson a jelenléti oktatástól. Korábban az alsósoknál az első két hétben nagyobb volt ez az arány, de azóta legtöbbjüket szintén jó szívvel engedik iskolába felmenőik. Esetükben egyébként csoportbontásban zajlott a tanítás és az étkeztetés is, hogy a gyerekek még inkább elkülönülhessenek egymástól.

A Baka speciális helyzetben van abból a szempontból, hogy az épületet felújítják. Szerencsére beltéren már csak minimális munka van vissza, ez nem zavarja az oktatást.

Bonyhádon is újból járhatnak az iskolákba a felső tagozatos, illetve azon középiskolás diákok, akik nem az érettségi vizsga miatt izgulnak. Steiner Krisztián, a Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola vezetője elmondta, május 10-től a felső tagozatosok és a gimnáziumi képzésben résztvevők is csatlakoztak az alsósokhoz. Az iskolában használt járványügyi protokoll változatlan: folyamatos a fertőtlenítés, a szellőztetés és belépéskor a testhőmérséklet-mérés. A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban és az ahhoz tartozó általános iskolában is újra a normál kerékvágásban zajlik minden – erősítette meg Andorka Gábor igazgató.

Pakson az Energetikai Technikum és Kollégiumban is újraindult a jelenléti oktatás. Az első nap zökkenőmentesen zajlott. Az érettségizőknek már nincs tanítás, így csak az alsóbb évfolyamosok telítik meg a termeket. A kézfertőtlenítés, hőmérőzés még most sem maradhatott el. Ugyan még csak az első nap telt el, de az elmondható, hogy a tanulók nem morzsoltak könnycseppeket, amiért újra iskolába kell járni. Csanádi Zoltán igazgató tájékoztatott, hogy az órák száma nem csökkent a digitális oktatás előtti időkhöz képest. Minden intézkedést, mint a maszk használat, a központi szabályozások szerint tartják be. Remélik, hogy a ballagásra is lesz lehetőség a következő hetekben.

Hétfőtől a tamási Würtz Ádám Általános és Alapfokú Művészeti Iskolába is visszatért az élet. Az intézményben hatszáz harminc diák tanul. – Zökkenőmentesen indult a hét, talán három olyan kérelem érkezett a felső tagozatosok részéről, akik kérték a távollétet, ezeket kötelességem volt engedélyezni. Rajtuk kívül mind a pedagógusok, mind a diákok teljes létszámban képviselik magukat – mondta lapunknak Gasparics László intézményvezető. Ismertette: a járványügyi szabályokat betartják, az épületet folyamatosan fertőtlenítik. Az iskola területén a pedagógusoknak és a diákoknak is kötelező a maszk használata. – Ezeken kívül teljesen hétköznapi az iskolai élet. A diákok örömmel vették, hogy visszatérhettek, felszabadultak, örülnek egymásnak – tette hozzá Gasparics László intézményvezető.

Szekszárdon, a Tolna Megyei SZC Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskolában is elindult hétfőn a jelenléti oktatás, ami azt is jelenti, hogy a diákok nemcsak az iskolák falai közé, hanem gyakorlati helyeikre is visszatérhettek, hogy ismereteiket tovább bővítsék, tájékoztatott Berekméryné Hargitai Éva kommunikációs előadó.

A bonyhádi Perczel Mór Technikum és Kollégiumban több mint háromszáz tanuló vesz részt a jelenléti oktatásban, természetesen továbbra is a vonatkozó járványügyi előírásoknak megfelelően léphetnek be az intézménybe.

A dombóvári Apáczai Csere János Technikum és Kollégium falai közé közel négyszáz diák tért vissza, az intézményben azt tapasztalták, hogy a tanulóknak és oktatóiknak egyaránt jól esett újra a megszokott közösségben lenni.

Mint ismert, a középiskolások a tanév jelentős részében online tanultak, az általános iskolások pedig március közepétől tanultak otthon. Az alsósok néhány hete térhettek vissza az iskolába.