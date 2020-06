Visszatértek egy időre a természethez

Nyílt napra várták az érdeklődőket a hétvégén a Taplós Nomádia névre keresztelt birtokon, a Gemencben. A látogatók amellett, hogy megismerhették a hely szellemét, élővilágát, számtalan helyi és kézműves terméket is megkóstolhattak. A kínálatban szerepelt tartósítószer-mentes szörp és gyümölcslé, whiskey és bor, valamint kecskesajt is. Emellett népi iparművészek mutatták be érték­őrző tudásukat, textilművesek egyedi munkáikat, Alexandra Manea szabadtéri fotókiállításán pedig a helyi élővilágot lehetett szemügyre venni. Mindemellett előadások, koncertek, kajakozás és kenuzás, lovaskocsizás és vasárnap terepjárós túra is színesítette a programot.

A hétvége mottója az volt: „Vissza a természethez”, így az volt a cél, hogy a látogatók a Taplós Nomádiában töltött idő alatt harmóniába kerüljenek a természettel. Ennek szellemében a szervezők arra kérték az érdeklődőket, hogy tartsák tiszteletben a környezetet, vagyis ne terheljék azt szeméttel.

A programot magánszemélyek és vállalkozások egy­aránt támogatták.