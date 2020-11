Vitamint és almát szállítottak az idősotthonba

Egymást követik a központi intézkedések, amelyeknek célja, hogy a járvány méreteit csökkentsék, a vírus terjedését visszaszorítsák. Ezt szolgálja például a bevezetett időkorlát, hogy hétköznap, reggel 9 és 11, hétvégén pedig 8 és 10 óra között csak a 65 évnél idősebbek vásárolhatnak a legtöbb boltban. Ezt szolgálják azok a ajándékok, támogatások is, amelyekkel a szociális otthonokban gondozott idős embereknek segítenek.

Kedd reggel jókora dobozokban vitamint, két ládában pedig almát hoztak a képviselők a szekszárdi Mérey utcában lévő szociális központba. Tavasszal, a pandémia első szakaszában is hoztak a Fidesz-KDNP frakció tagjai Béres cseppet, C-vitamint, s almát. A gyűjtés során pedig, amelyet a polgármester indított félmillió forintjával, tisztes összeg, több mint másfél millió forint jött össze, így még D-vitamint is vásároltak. Mivel az otthonok lakói és dolgozói kétszázötvenheten vannak, most a vitaminokból kétszázhatvan dobozzal hoztak, s ehhez Csillagné Szánthó Polixéna képviselőasszony hozzátett majd egy mázsa almát.

Rottenbacher Ádám, az intézmény vezetője elmondta, nagyon jókor, épp a járvány közepén jött az ajándék. A fiolában, tablettában és gyümölcsben kapott vitaminok erősítik az immunrendszert.

Az átadáskor Ács Rezső polgármester az elmúlt napokban kezdett tesztelésről is beszélt. A százkettő dolgozó közül már kilencvenkettő átesett a vírus-szűrésen, és egy dolgozó lett pozitív. Ő természetesen nem dolgozik, otthon van karanténban. A szociális otthonok hermetikusan lezártak Szekszárdon és Tolnán is. Tavasszal is nagyon alacsony volt a fertőzöttség, ezt szeretnék most is elérni, s a most kapott vitamin és gyümölcs is ezt a célt szolgálja.