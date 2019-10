Volt, aki mankóval jött a lábbeliért, és mankó nélkül távozott

Táncos csizmákat, középkori lábbeliket és ortopéd cipőket is készít Illés Tibor. A néptáncosként is ismert férfi nagy tudású és lelkiismeretes szakember hírében áll.

Milyen a jó csizma? Ezt Illés Tibor pontosan tudja, úgy is, mint cipész és úgy is, mint néptáncos. Szép eredményeket ért el táncosként, feleségével párban megkapta a legrangosabb elismerést, a Fülöp Ferenc-díjat. Hatvanévesen is táncol még, és időközben az oktatói végzettséget is megszerezte. Mesterségét tekintve nemcsak egy egyszerű suszter, még csak nem is csizmakészítő, hanem ortopéd cipészmester. Műhelye Nagymányokon van, egy ideig oktatóként dolgozott Bonyhádon.

– Járok a kórházba méretet venni – meséli –, személyes kapcsolatba kerülök a betegekkel. Ez bizalmi munka, fontos, hogy megnyíljanak, és elmondják például, hogy szív­problémájuk is van, dagad a lábuk, vízhajtót szednek, mert mindezt számításba kell venni az ortopéd cipő készítésekor. Én a bonyolultabb munkákat szeretem, amikor 8–10 centit is kell emelni az egyik talpon, s más lábdeformitás is bonyolítja még a helyzetet. Olyankor örömmel dolgozom, mert tudom, hogy fontos, amit csinálok, enélkül ki se mozdulhatnak otthonról. Volt olyan gyerek, akit biciklivel hoztak el, aztán az új cipőben elsétált. Volt, aki mankóval jött az elkészült lábbeliért, és mankó nélkül távozott. Pedig nem történt csoda…

A gyógycipő prevenciós eszköz. Ezt hangsúlyozza Illés Tibor. Segítségével megelőzhető más betegségek kialakulása. Az orvosok is ezt mondják: minél előbb talpra állítani a beteget, hogy mozogjon! De lassan már ott tartunk, hogy az egészségeseket is talpra kell állítani, mert egész nap a számítógép előtt ülnek. Főleg a fiatalok.

– Sok a probléma a gyerekekkel – mutat rá –, túlsúlyosak, tartáshibásak az iskolatáska miatt, és az se helyes, hogy a szülők a piciknél erőltetik a felállást. Mindenki lúdtalppal születik, később száll fel a boltozat, ám ahhoz meg kell erősödniük az ízületeknek. Ezek összhatása igen korán lábproblémákhoz, gerincproblémákhoz vezet.

Az Illés Tibor által készített különleges lábbelik közé tartoznak a csizmák is. Azok közül is a bonyolultabbakkal bíbelődik szívesen. Táncos csizmákat készített már Németországba és Amerikába, középkori lábbeliket a bikali élménybirtokra, honfoglalás kori, kéreg nélküli csizmákat pedig a magyarok bugaci összejöveteleire.

Néha sajnálja eladni, szívesen gyönyörködne kicsit a munkájában.