Volt rajzverseny és akadálypálya is

Honvédelmi napot rendeztek nemrégiben a decsi Bíborvég Általános Iskolában. Bergerné Ifju Erzsébet intézményvezető elmondta, hogy a program legfontosabb nevelési céljai a hazaszeretet, a hon­ismeret, a közösségért való küzdeni tudás és a tolerancia erősítése, a közösségépítés, az élmény-központúság és a pályaorientáció voltak. A megvalósításhoz a Honvédelmi Sportszövetséghez benyújtott pályázat teremtette meg a feltételeket.

A különleges naphoz kapcsolódóan rajzversenyt is hirdettek, a program ennek eredményhirdetésével kezdődött, majd többállomásos akadályversennyel folytatódott. A pályát a székesfehérvári Honvéd Szondi György Sport­egyesület íjász és lövész szakosztályának tagjai, valamint a szekszárdi Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda munkatársai építették és felügyelték. A nap folyamán a szekszárdi hivatásos tűzoltók is megérkeztek, illetve a Szekszárdi Rendőrkapitányság is képviseltette magát. A gyerekek beülhettek a tűzoltó- és a rendőrautóba, szirénázhattak, megismerhették azok felszerelését.