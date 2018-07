Wimbledonban vette át a jelentős díjat

Igenis el lehet jutni az őcsényi iskolapadból Wimbledonba, a Nemzetközi Nagy-Britanniai Díjkiosztóra. Méghozzá nem turistaként, mert úgy nem lenne művészet. Hanem rangos kitüntetésben részesülő, elismert pedagógusként, akinek Gloucester hercegnője is gratulált. Ezt példázza Puskás Zsuzsanna életútja.

Általános iskolai tanulmányomat Őcsényben kezdtem – tekintett vissza gyermekkorára Zsuzsanna. – Azután negyedik osztályos koromban átiratkoztam a szekszárdi II. Számú Általános Iskolába. Itt szerettette meg velem igazán a mozgást, a sportot két testnevelő tanárom, Görföl Tamásné és Borbély Viktor. Ami azt illeti, mindig is vonzódtam a sport iránt. Atletizáltam, majd később, úgy tizenhat éves koromban jelentkeztem Huszár Kriszta modern- tánccsoportjába. Ekkor már Palánkon, a Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakközépiskolában tanultam, mint rendőrképzős diák. Ekkor találkoztam Klem Zsolt testnevelő tanárral, aki újabb, életre szóló szakmai útravalóval látott el.

– Középiskolai éveit is kitöltötte a mozgás iránti szeretet. Az órákon aktívan vett részt, a diákolimpiákon is számítani lehetett rá. Viselkedésével és megjelenésével is támogatta a fiatalok megmozgatását célzó törekvésemet – jellemezte tanítványát a tanár úr.

Puskás Zsuzsanna leérettségizett Palánkon, de nem helyezkedett el rendőrként. Ekkor már pontosan tudta, hogy a testmozgás fogja meghatározni hivatását, illetve életét. Sikerrel jelentkezett a Pécsi Tudományegyetem testnevelési szakára, melynek elvégzése nem okozott különösebb gondot számára. Ám amiképpen érettségi után nem lett rendőr, diploma után ugyanúgy nem lett gyakorló testnevelő tanár, legalábbis Magyarországon.

– Világot akartam látni úgy, hogy közben megtanuljak angolul – folytatta történetét. – Az egyetem után, 2005-ben meg sem álltam Huddersfield városáig. A bébiszitterkedés és vendéglátói munkám mellett angol iskolába is jártam. Nagy szerencsémre egy megértő, segítőkész családhoz kerültem, mindenben támogattak. Miután rendelkeztem jogosítvánnyal, szinte azonnal kaptam tőlük egy autót, azzal vittem iskolába a gyermekeket. Eleinte furcsa volt, hogy a kormány a jobb oldalon van, és az úton a bal oldalon kell menni, de azután ebbe is belerázódtam.

Közben sikerrel építette Angliában emberi kapcsolatait is. Egyik tanár ismerőse, tudomást szerezve Puskás Zsuzsanna végzettségéről, beajánlotta az őcsényi fiatalt saját iskolájába. A bébiszitterkedés végeztével, 2006-ban így egyből mehetett egy új helyre, Dewsburybe, kezdetben önkéntesként. Ez sok pénzzel ugyan nem járt, de azzal az előnnyel feltétlenül, hogy pedagógus segítőként, két hónap elteltével már tanórák utáni edzések vezetőjeként beleláthatott a testnevelés helyi tanításába, a sportszakosztályok működésébe, a szervezeti és szervezési tudnivalókba. Ráadásul a londoni olimpia jótékony hatással volt az iskolai testnevelésre is, miután az angol kormány erre a területre is sokat áldozott. S még valami: bekerülhetett egy pedagógusi közösségbe, ahol megismerkedett egy angol úrral, akivel máig együtt él, három közös gyermek boldog édesanyjaként.

– Éppen tíz éve kaptam meg rendes tanári kinevezésemet, mint a sheffieldi King Edward VII School, azaz VII. György Király Középiskola testnevelő tanára – mondta Puskás Zsuzsanna. – Azóta itt tanítok, naponta járok ide lakhelyemről, Dewsburyből, ez egy-egy órás autóutat jelent oda és vissza. Három gyermekem miatt most félállásban tanítok, így egyáltalán nem megterhelő.

A sheffieldi iskola egyébként első ránézésre hasonlít a budapesti Szépművészeti Múzeumra, tehát Puskás Zsuzsanna nem akármilyen helyszínen dolgozik. Emellett lakóhelyén is kiveszi a részét a sportéletből. Már négy éve elhivatottan segíti sportfejlesztői és rendezvényszervezői szaktudásával a Dewsburyben található Thornhill Tennis Clubot. Ennek köszönhetően jelentősen megnőtt a teniszező gyermekek, szülők és helybéliek száma. Nemrég a klub tagjai titkos szavazáson döntöttek arról, hogy tevékenysége alapján kit javasoljanak a York-shire-i és a Regionális Nagy-Britanniai Önkéntes Tenisz Díjra. A voksok többségét Puskás Zsuzsanna kapta.

Így tehát családjával, azaz élettársával és három gyermekével együtt mehetett Wimbledonba, a díjátadó ünnepség világszerte ismert helyszínére, mint döntős. Az éppen zajló teniszversenyen találkozott a királyi családból származó Brigittel, azaz Gloucester hercegnővel, valamint Judy Murray-vel, a brit teniszsport kiemelkedő egyéniségével, Scott Lyoddal, az Angol Tenisz Szövetség főigazgatójával és a versenyzőkkel. Valamennyien gratuláltak neki ahhoz a nyolcszázezer forintnak megfelelő támogatáshoz, mely arra szolgál, hogy sport- és társas szabadidős, egészségmegőrző rendezvényeket szervezzen Thornhill közösségének.