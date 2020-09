Zenéről táncról, játékról szólt ez a délután

Nyárzáró kavalkádot rendezett Szekszárdon csütörtökre a Polip Ifjúsági Egyesület és a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat (SZIFÖN) civil szervezetek támogatásával, magyar és külföldi önkéntesek bevonásával. Letenyeiné Mráz Márta, az egyesület elnöke elmondta, ez a mostani esemény az elmaradt nyárnyitót váltotta ki, hiszen a pandémia miatt azt nem tudták megtartani. Teljesen lemondani azonban nem szerettek volna erről az összejövetelről. Szerencsére sokan el tudtak jönni. A cél az volt, hogy a fiataloknak biztonságos – hiszen ez most kiemelten fontos – szórakoztató és értékes programot kínáljanak. A törekvés sikerrel járt, és a szervezőket az égiek is pártfogásukba vették, mert nagyon szép idő volt.

Két helyszínen, a Babits kulturális központ előtt és a Piac téren várták a kisgyermekes családokat, beleértve a nagyszülőket is, illetve késő délutántól még inkább a nagyobb gyerekeket, ifjakat.

Fellépett a Tücsök Zenés Színpad Gyermekcsoportja, a török önkéntesek pedig hazájuk táncaiból mutattak be ízelítőt, a kicsiknek pedig játékos foglalkozásokat szerveztek.

Mivel a Polip mindig is szívügyének tekintette a helyi együttesek támogatását, közülük most is voltak, akik bemutatkozási lehetőséget kaptak. Így az I. Béla Gimnázium B18 zenekara, a Metalheart, a Mozduljunk Együtt Szekszárdért Dance csoport, valamint a szintén I. Bélás formáció, a Mellon Yosong Duó. A program a G-Hawk diszkójával zárult.