Gálaesttel, kitüntetések átadásával ünnepelték a városi rangot

Tóth Norbert mestercukrásznak, a dunaföldvári Tóth Cukrászda tulajdonosának, a „Magyarország Tortája” verseny 2019. évi győztesének, szakmai munkája elismeréseként Dunaföldvár Város Díszpolgára címet adományoztak. Szintén díszpolgári címben részesült Bognár Zoltán földrajztanár, akinek komoly szerepe volt abban, hogy a földrajz ma egyenrangú helyet foglal el a többi tantárgy között.

„Dunaföldvárért Emlékérem” kitüntetésben részesült Németh Lajosné, aki tizenegy éve vezeti az Őszi Alkony Nyugdíjas Klubot. Irányítása alatt a szervezet aktív tevékenységére, kreatív programjaira és táncos produkcióira felfigyelt az országos média is.

Weiszgáber Jánosnak ugyancsak „Dunaföldvárért Emlékérem” elismerést ítélt oda a város. A kitüntetett családja generációkon keresztül kőfaragással, szobrászattal foglalkozott, így már fiatal korában a mesterség szerelmese lett. A díjat aktív, a közösséget hosszú ideje szolgáló társadalmi tevékenységével is kiérdemelte.

Odaadó és tartalmas munkájáért „Dunaföldvár Gyermekeiért” kitüntetésben részesítették Fabóné Bíró Ágnest. Az immár nyugdíjba vonult óvodapedagógus folyamatosan képezte magát, fontos volt számára, hogy naprakész legyen hivatásában. A magas színvonalú szaktudás mellett empátiája a gyermekek és szüleik felé, valamint munkája iránt érzett szeretete határozta meg 40 éves pályafutását.

A „Dunaföldvár Sportjáért” kitüntetést a Pannonia Bio Zrt-nek ítélték oda. A vállalat működésében kiemelkedő jelentőséggel bír a társadalmi szerepvállalás. Évről évre lehetőségeihez mérten anyagi támogatást nyújt a városnak, melyet a dunaföldvári önkormányzat igyekszik minél sokszínűbben felhasználni.

A zenés-énekes gálaesttel megtartott ünnepségen részt vett Süli János miniszter és dr. Süveges Árpádné alpolgármester is. A kitüntetések átadását állófogadás követte.

Jó alapokra építkezhetnek

– A város kifejezést meg tudjuk-e tölteni tartalommal? – tette fel a kérdést Horváth Zsolt polgármester köszöntőjében. – Egyrészt azért vagyunk város, mert voltak, vannak és lesznek is sikereink. Van presztízsünk. Dunaföldvárról mindenki hallott, és különböző dolgok jutnak eszükbe: Duna-part, halászcsárda, cukrászda, marcipán, városközpont. Még azt is szokták mondani, hogy az itt élő emberek olyan szeretetteljesek, lehet velük beszélgetni. Van egy jó piac, van egy jó vásár. A múltunkra, a jelenünkre és a jövőnkre is büszkék lehetünk. Megtanítottak bennünket az ősök arra, hogy minden építkezéshez nagyon jó alapokra van szükség. Dunaföldvár történelmében nagyon jó alapokat szerzett.