Zökkenőmentesen telt az első nap az óvodákban

Kinyitottak az eddig ügyeleti rendszerben működő óvodák, bölcsődék. Nincsenek még tele, de Szekszárdon például az ovis gyerekek hatvan százaléka tölti már napjait intézményi keretek között.

Még az országos döntést megelőzően, múlt héten szerdán döntött Ács Rezső, Szekszárd polgármestere a városban működő óvodák és bölcsődék újra nyitásáról. Erről kedden reggel nyolckor sajtótájékoztatón beszélt a Wosinsky óvodában. Elmondta, hogy hétfőtől a körülbelül ezer gyermek majd’ hatvan százaléka ismét oviba, bölcsibe jár. Mindegy, hogy városi- vagy magánintézményről van szó, a szekszárdi önkormányzat mindegyiket ellátta védőfelszereléssel, a lázmérőket pedig, amelyekkel a kicsik hőjét naponta többször ellenőrizhetik a nevelők, a napokban beszerzik.

Ács Rezső arról is beszélt, az újranyitással szeretnék támogatni a családokat, hiszen fontos, hogy a szülők munkába állhassanak, és gyermeküket biztonságban tudják. Azt is kiemelte, hogy sem a városi intézményekből, sem a polgármesteri hivatalból nem bocsátottak el senkit.

Az első nap zökkenők nélkül zajlott, a szülők tudomásul vették, hogy nem léphetnek be az épületekbe, és csemetéjüket a kapuig kísérhetik. Sebestyén Györgyi, a szekszárdi I. Számú Óvoda vezetője megerősítette, hogy a szülők együttműködők, a gyerekek pedig nagyon örülnek annak, hogy újra óvodába járhatnak. A veszélyhelyzetben is napi kapcsolatban álltak a családokkal, a változásokról azonnal értesítették őket. Minden határozat kiegészítésként az intézmény házirendjében is megjelenik, a dolgozók pedig külön felkészítést és új munkaköri leírást kaptak. Az épületet fertőtlenítették, de ezt a tevékenységet, csakúgy, mint a takarítást, folyamatosan végzik, és sokat szellőztetnek. Arról is beszélt, hogy nyáron a kormány rendelkezésének megfelelően épületenként két hét leállás lesz, ekkor ismét takarítanak, fertőtlenítenek, valamint karbantartási munkákat végeznek el. Az óvoda három tagintézményéből kettőben azonban mindig fogadják a gyerekeket, így lényegében ha nem jön közbe semmi, folyamatosan nyitva tart az I. Számú Óvoda.

– A vártnál kevesebb gyereket hoztak a szülei, a 290 ovis közül 144 kezdte a hetet hétfőn – mondta Molnár Adrienn, a négy telephelyet magába foglaló Paksi Napsugár Óvoda intézményvezetője. Ugyanakkor hozzátette, hogy fokozatosan nő a létszám, kedden már 167 gyermeket fogadtak az óvodákban, szerdára pedig további szülők jelezték, hogy ismét viszik a gyereket. Az intézményvezető így arra számít, hogy jövő héten ismét teljes gőzzel, 200 feletti gyereklétszámmal működhetnek. Arról is beszélt, hogy az önkormányzat által biztosított szerekkel naponta legalább négyszer fertőtlenítést végeznek, és a szülők a megszokott módon bekísérhetik, átöltöztethetik a gyermeküket, elbúcsúzhatnak tőle. Erre a picik esetében nagy szükség van, hiszen két hónap kihagyás után nekik ez most egy újrakezdés, egy újabb befogadási időszak. A legkisebbek újra ismerkednek az óvodával, de a megszokott barátságok folytatódnak tovább – fűzte hozzá Molnár Adrienn.

Dombóváron közel kétharmados létszámmal indult meg a gyermeknevelés és gondozás az két egyházi és három önkormányzati fenntartású óvodában május 25-én. Vidóczyné Doszpord Mária, a Margaréta Református Óvoda vezetője elmondta, hogy napról napra növekszik a létszám a csoportokban. Több óvintézkedést is bevezettek. Az egyházi óvodában csak egy szülő, hozzátartozó kísérheti be gyermekét, és az öltözőben egyszerre két gyermek és szülő tartózkodhat. Szájmaszkot és kézfertőtlenítőket helyeztek el a bejáratnál. A Szivárvány Óvodában is létszámkorlátozás nélkül indult újra az élet, és a szülők elfogadták a felállított szabályokat – számolt be a részletekről Berklné Farkas Edit intézményvezető-helyettes. A Biztos Kezdet Gyerekház is újból várja délelőttönként a kicsiket a városban.

Dombóváron a nyitás napjától minden óvodában és a bölcsődében a megfelelő fertőtlenítésre alkalmas cipőfertőtlenítőt is elhelyeztek, továbbá minden pénteken délután fertőtlenítik az óvodákban található kültéri játszóeszközöket.

Borítóképünkön: Szekszárdon az óvodák kapujáig kísérhetik a szülők gyermekeiket