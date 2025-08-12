Van egy remek tippünk, hol vészelheti át a legkönnyebben a forró napokat

augusztus 12., kedd

Programok

Közzétesszük a programokat 2025. augusztus tizenegyedike hétfőtől péntekig. A programok tartalmazzák a moziműsort. Egész héten nemzetközi fúvós napok fesztivál.

Brunner Mónika

Tolna vármegye, programok, 2025. augusztus. 

Közzétesszük a programokat 2025. augusztus tizenegyedike hétfőtől péntekig. A programok tartalmazzák a moziműsort. nemzetközi fúvósnapok fesztivál 2024-es fotó
Programok, Tolna vármegye. Kedden rendezik meg a 10. Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál szekszárdi programját. A fotón a múlt évi események láthatóak Fotó: Mártonfai Dénes

Programok, Tolna vármegye

Hétfő
Mozi
Paks Rosszfiúk 2 (amerikai bűnügyi animáció), 15.15. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 17.15. Már megint nem férek a bőrödbe (amerikai feliratos családi film), 19 óra. 

Kedd
Mozi
Szekszárd Násznaposok (amerikai akció-vígjáték), 17 óra. Tudom, mit tettél tavaly nyáron (ausztrál-amerikai horrorfilm), 19.30. 
Paks Már megint nem férek a bőrödbe (amerikai feliratos családi film), 14.50. Rosszfiúk 2 (amerikai bűnügyi animáció), 17 óra. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 19 óra. 

10. Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál 
Szekszárd Vármegyeháza udvara: A Magyar Rendőrség Zenekarának a Police Gang együttes koncertje. Vendégművész: Micheller Myrtill (ének), 18 óra. 

Szerda
Mozi
Szekszárd Násznaposok (amerikai akció-vígjáték), 17 óra. Tudom, mit tettél tavaly nyáron (ausztrál-amerikai horrorfilm), 19.30. 
Paks Rosszfiúk 2 (amerikai bűnügyi animáció), 14.50. Már megint nem férek a bőrödbe (amerikai feliratos családi film), 16.50. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 19 óra. 

10. Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál 
Dunaföldvár, Vár Magyar Honvédség Központi Zenekarának multimédiás filmzene koncertje, 20 óra. 

Csütörtök
Mozi
Szekszárd A fantasztikus 4-es: első lépések (amerikai sci-fi akciófilm), 17 óra. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 19 óra. 
Paks Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 15.15. Egérfutam (brit-német animáció), 17 óra. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 19 óra.  

10. Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál 
Paks Evangélikus templom Harsona gála koncert – Fellépnek a harsona tábor oktatói és hallgatói: Veér Mátyás, Kiss Zoltán, Somogyi Sándor, 18:00 
Dunaföldvár Kortárs zenei koncert, 19:00

Péntek
Mozi 

Szekszárd Rosszfiúk 2 (amerikai bűnügyi animáció), 15 óra. A fantasztikus 4-es: első lépések (amerikai sci-fi akciófilm), 17 óra. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 19 óra.
Paks Bogyó és Babóca 7. - mesék a pöttyös házból (magyar családi animáció), 14.45. Egérfutam (brit-német animáció), 16.15. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 18.15. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 20 óra. 
Bölcske Egérfutam (német-angol animációs film), 16 óra. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 18 óra. Fegyverek (amerikai horror), 20.30. 

10. Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál 
Dunaföldvár – Alicja Wolynczyk és Philippe Cuper művésztanárok koncertje, 19:00. 

 

