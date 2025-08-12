Van egy remek tippünk, hol vészelheti át a legkönnyebben a forró napokat

Tolna vármegye, programok, 2025. augusztus.

Hétfő

Paks Rosszfiúk 2 (amerikai bűnügyi animáció), 15.15. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 17.15. Már megint nem férek a bőrödbe (amerikai feliratos családi film), 19 óra.

Kedd

Szekszárd Násznaposok (amerikai akció-vígjáték), 17 óra. Tudom, mit tettél tavaly nyáron (ausztrál-amerikai horrorfilm), 19.30.

Paks Már megint nem férek a bőrödbe (amerikai feliratos családi film), 14.50. Rosszfiúk 2 (amerikai bűnügyi animáció), 17 óra. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 19 óra.

10. Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál

Szekszárd Vármegyeháza udvara: A Magyar Rendőrség Zenekarának a Police Gang együttes koncertje. Vendégművész: Micheller Myrtill (ének), 18 óra.

Szerda

Szekszárd Násznaposok (amerikai akció-vígjáték), 17 óra. Tudom, mit tettél tavaly nyáron (ausztrál-amerikai horrorfilm), 19.30.

Paks Rosszfiúk 2 (amerikai bűnügyi animáció), 14.50. Már megint nem férek a bőrödbe (amerikai feliratos családi film), 16.50. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 19 óra.

10. Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál

Dunaföldvár, Vár Magyar Honvédség Központi Zenekarának multimédiás filmzene koncertje, 20 óra.

Csütörtök

Szekszárd A fantasztikus 4-es: első lépések (amerikai sci-fi akciófilm), 17 óra. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 19 óra.

Paks Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 15.15. Egérfutam (brit-német animáció), 17 óra. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 19 óra.

10. Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál

Paks Evangélikus templom Harsona gála koncert – Fellépnek a harsona tábor oktatói és hallgatói: Veér Mátyás, Kiss Zoltán, Somogyi Sándor, 18:00

Dunaföldvár Kortárs zenei koncert, 19:00

Péntek

Szekszárd Rosszfiúk 2 (amerikai bűnügyi animáció), 15 óra. A fantasztikus 4-es: első lépések (amerikai sci-fi akciófilm), 17 óra. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 19 óra.

Paks Bogyó és Babóca 7. - mesék a pöttyös házból (magyar családi animáció), 14.45. Egérfutam (brit-német animáció), 16.15. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 18.15. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 20 óra.

Bölcske Egérfutam (német-angol animációs film), 16 óra. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 18 óra. Fegyverek (amerikai horror), 20.30.