Van egy remek tippünk, hol vészelheti át a legkönnyebben a forró napokat

Közzétesszük a programokat 2025. augusztus tizenegyedike hétfőtől péntekig. A programok tartalmazzák a moziműsort. Egész héten nemzetközi fúvós napok fesztivál.
Hétfő
Mozi
Paks Rosszfiúk 2 (amerikai bűnügyi animáció), 15.15. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 17.15. Már megint nem férek a bőrödbe (amerikai feliratos családi film), 19 óra.
Kedd
Mozi
Szekszárd Násznaposok (amerikai akció-vígjáték), 17 óra. Tudom, mit tettél tavaly nyáron (ausztrál-amerikai horrorfilm), 19.30.
Paks Már megint nem férek a bőrödbe (amerikai feliratos családi film), 14.50. Rosszfiúk 2 (amerikai bűnügyi animáció), 17 óra. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 19 óra.
10. Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál
Szekszárd Vármegyeháza udvara: A Magyar Rendőrség Zenekarának a Police Gang együttes koncertje. Vendégművész: Micheller Myrtill (ének), 18 óra.
Szerda
Mozi
Szekszárd Násznaposok (amerikai akció-vígjáték), 17 óra. Tudom, mit tettél tavaly nyáron (ausztrál-amerikai horrorfilm), 19.30.
Paks Rosszfiúk 2 (amerikai bűnügyi animáció), 14.50. Már megint nem férek a bőrödbe (amerikai feliratos családi film), 16.50. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 19 óra.
10. Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál
Dunaföldvár, Vár Magyar Honvédség Központi Zenekarának multimédiás filmzene koncertje, 20 óra.
Csütörtök
Mozi
Szekszárd A fantasztikus 4-es: első lépések (amerikai sci-fi akciófilm), 17 óra. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 19 óra.
Paks Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 15.15. Egérfutam (brit-német animáció), 17 óra. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 19 óra.
10. Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál
Paks Evangélikus templom Harsona gála koncert – Fellépnek a harsona tábor oktatói és hallgatói: Veér Mátyás, Kiss Zoltán, Somogyi Sándor, 18:00
Dunaföldvár Kortárs zenei koncert, 19:00
Péntek
Mozi
Szekszárd Rosszfiúk 2 (amerikai bűnügyi animáció), 15 óra. A fantasztikus 4-es: első lépések (amerikai sci-fi akciófilm), 17 óra. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 19 óra.
Paks Bogyó és Babóca 7. - mesék a pöttyös házból (magyar családi animáció), 14.45. Egérfutam (brit-német animáció), 16.15. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 18.15. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 20 óra.
Bölcske Egérfutam (német-angol animációs film), 16 óra. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 18 óra. Fegyverek (amerikai horror), 20.30.
10. Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál
Dunaföldvár – Alicja Wolynczyk és Philippe Cuper művésztanárok koncertje, 19:00.