Remek filmek csalogatnak be a kánikulából a hűs moziterembe a hétvégén!

Tolna vármegye, programok, 2025. augusztus.

Programok, Tolna vármegye, 2025 augusztus. Egy fotó A fantasztikus 4-es: első lépések című amerikai film magyar előzeteséből Fotó: MW

Programok három napon át

Péntek

Mozi

Szekszárd Rosszfiúk 2. (amerikai animációs vígjáték), 15 óra. A fantasztikus 4-es: első lépések (amerikai sci-fi akciófilm), 17 óra. Csupasz pisztoly (amerikai vígjáték), 19.30.

Paks Bogyó és Babóca 7. - mesék a pöttyös házból (magyar családi animáció), 14.45. Egérfutam (brit-német animációs kalandfilm), 16.15. Csupasz pisztoly (amerikai vígjáték), 18.15. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 20 óra.

Szombat

Mozi

Szekszárd Rosszfiúk 2. (amerikai animációs vígjáték), 15 óra. A fantasztikus 4-es: első lépések (amerikai sci-fi akciófilm), 17 óra. Csupasz pisztoly (amerikai vígjáték), 19.30.

Paks Bogyó és Babóca 7. - mesék a pöttyös házból (magyar családi animáció), 10 óra. Egérfutam (brit-német animációs kalandfilm), 12 óra. Csupasz pisztoly (amerikai vígjáték), 14 óra. A fantasztikus 4-es: első lépések 3D (amerikai sci-fi akciófilm), 15.45. Rosszfiúk 2. (amerikai animációs vígjáték), 18 óra. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 20 óra.

Új kenyér ünnepe

Mőcsény: Szent István király ünnepe. Ünnepi köszöntők, 15.30. Kulturális műsor: Suzy, 16.30. Bandika, 17.30. Bál a Sanzon Band zenekarral, 20 óra. Tűzijáték, 22 óra. Légvár, euro jumping, rodeo bika, körhinta, arcfestés.

Vasárnap

Mozi

Szekszárd Rosszfiúk 2. (amerikai animációs vígjáték), 15 óra. A fantasztikus 4-es: első lépések (amerikai sci-fi akciófilm), 17 óra. Csupasz pisztoly (amerikai vígjáték), 19.30.

Paks Bogyó és Babóca 7. - mesék a pöttyös házból (magyar családi animáció), 9.50. Csupasz pisztoly (amerikai vígjáték), 11.10. Egérfutam (brit-német animációs kalandfilm), 12.55. Jurassic world - újjászületés (amerikai kalandfilm), 14.45. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 17.15. F1- a film (amerikai sportfilm), 19.30.