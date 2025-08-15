augusztus 15., péntek

Mária névnap

36°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nézzünk egy jó filmet!

1 órája

Remek filmek csalogatnak be a kánikulából a hűs moziterembe a hétvégén!

Címkék#program#film#mozi

Közzétesszük a programokat 2025. augusztus tizenötödike péntektől hétfőig. Íme a programok három napon át.

Brunner Mónika

Tolna vármegye, programok, 2025. augusztus. 

fantasztikus négyes fotó: MW programok
Programok, Tolna vármegye, 2025 augusztus. Egy fotó A fantasztikus 4-es: első lépések című amerikai film magyar előzeteséből Fotó: MW

Programok három napon át

Péntek
Mozi

Szekszárd Rosszfiúk 2. (amerikai animációs vígjáték), 15 óra. A fantasztikus 4-es: első lépések (amerikai sci-fi akciófilm), 17 óra. Csupasz pisztoly (amerikai vígjáték), 19.30. 

Paks Bogyó és Babóca 7. - mesék a pöttyös házból (magyar családi animáció), 14.45. Egérfutam (brit-német animációs kalandfilm), 16.15. Csupasz pisztoly (amerikai vígjáték), 18.15. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 20 óra. 

Szombat 
Mozi

Szekszárd Rosszfiúk 2. (amerikai animációs vígjáték), 15 óra. A fantasztikus 4-es: első lépések (amerikai sci-fi akciófilm), 17 óra. Csupasz pisztoly (amerikai vígjáték), 19.30. 

Paks Bogyó és Babóca 7. - mesék a pöttyös házból (magyar családi animáció), 10 óra. Egérfutam (brit-német animációs kalandfilm), 12 óra. Csupasz pisztoly (amerikai vígjáték), 14 óra. A fantasztikus 4-es: első lépések 3D (amerikai sci-fi akciófilm), 15.45.  Rosszfiúk 2. (amerikai animációs vígjáték), 18 óra. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 20 óra. 

Új kenyér ünnepe

Mőcsény: Szent István király ünnepe. Ünnepi köszöntők, 15.30. Kulturális műsor: Suzy, 16.30. Bandika, 17.30. Bál a Sanzon Band zenekarral, 20 óra. Tűzijáték, 22 óra. Légvár, euro jumping, rodeo bika, körhinta, arcfestés. 

Vasárnap
Mozi 

Szekszárd Rosszfiúk 2. (amerikai animációs vígjáték), 15 óra. A fantasztikus 4-es: első lépések (amerikai sci-fi akciófilm), 17 óra. Csupasz pisztoly (amerikai vígjáték), 19.30. 

Paks Bogyó és Babóca 7. - mesék a pöttyös házból (magyar családi animáció), 9.50. Csupasz pisztoly (amerikai vígjáték), 11.10. Egérfutam (brit-német animációs kalandfilm), 12.55. Jurassic world - újjászületés (amerikai kalandfilm), 14.45. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 17.15.  F1- a film (amerikai sportfilm), 19.30. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu