Önnek csak egy pillanatnyi fájdalom, de másnak lehet, hogy maga az élet
Közzétesszük a véradási helyszíneket és időpontokat 2025. augusztus tizenegyedike hétfőtől. A véradás életet menthet.
Tolna vármegye, véradás, 2025. augusztus tizenegytől minden hétköznap.
Véradás
Augusztus 11., Hétfő:
Szekszárd, Szekszárdi Területi Vérellátó
Béri Balogh Ádám utca 5-7.:
8.00-17.00.
Augusztus 12., Kedd:
Dombóvár, Dombóvári Transzfúziós Osztály
Kórház utca 39-41.
8.00-15.00.
Dunaföldvár, Művelődési Ház
Ilona u. 9.:
10:30 - 17:30
Augusztus 13., Szerda:
Pincehely, Művelődési Ház
Kossuth L. u. 37.
14.30.-17.30.
Augusztus 14., Csütörtök:
Dombóvár, Dombóvári Transzfúziós Osztály
Kórház utca 39-41.
8.00-15.00.
Györköny, Teleház
Fő utca 494.:
14.00-17.00.
Augusztus 15., Péntek:
Szekszárd, Szekszárdi Területi Vérellátó
Béri Balogh Ádám utca 5-7.:
8.00-14.00.
