Véradás

Önnek csak egy pillanatnyi fájdalom, de másnak lehet, hogy maga az élet

Közzétesszük a véradási helyszíneket és időpontokat 2025. augusztus tizenegyedike hétfőtől. A véradás életet menthet.

Brunner Mónika

Tolna vármegye, véradás, 2025. augusztus tizenegytől minden hétköznap. 

Véradás, Tolna vármegye, 2025. augusztus 

Véradás

Augusztus 11., Hétfő: 
Szekszárd, Szekszárdi Területi Vérellátó
Béri Balogh Ádám utca 5-7.:
8.00-17.00. 

Augusztus 12., Kedd: 
Dombóvár, Dombóvári Transzfúziós Osztály
Kórház utca 39-41.
8.00-15.00. 

Dunaföldvár, Művelődési Ház 
Ilona u. 9.: 
10:30 - 17:30

Augusztus 13., Szerda: 
Pincehely, Művelődési Ház
Kossuth L. u. 37. 
14.30.-17.30. 

Augusztus 14., Csütörtök: 
Dombóvár, Dombóvári Transzfúziós Osztály
Kórház utca 39-41.
8.00-15.00. 

Györköny, Teleház
Fő utca 494.: 
14.00-17.00. 

Augusztus 15., Péntek: 
Szekszárd, Szekszárdi Területi Vérellátó
Béri Balogh Ádám utca 5-7.:
8.00-14.00. 

A Tolna vármegyei véradásról és a természeti katasztrófákról itt olvashat. 

 

