Világsztárok és helyi tehetségek – Tolna tele van programmal a héten

Programok, 2025. ősz, Tolna vármegye.

Programok hétköznap

Hétfő

Mozi

Előadás

Szekszárd Mathias Corvinus Collegium (MCC) képzési központ: Mítosz és valóság. Magyar-német kölcsönhatások. Előadó: Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézetének igazgatója, 17 óra.

Paks A hosszú menetelés (amerikai horror), 14.25. Démonok között - utolsó rítusok (amerikai horror), 16.30. Egyik csata a másik után (amerikai feliratos bűnügyi film), 19 óra.

Kiállítás

Szekszárd Gyakorló Általános Iskola aulája: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola AMI és Gyakorlóóvoda képző- és iparművészeti tagozatának tanévnyitó kiállítása, 15 óra.

Meseműhely

Szekszárd Tudásközpont: Életerő meseműhely. Vezeti: Tancz Tünde mesekutató, tanácsadó, pedagógus, 16 óra.

Kedd

Mozi

Szekszárd Mágikus, merész, meseszép utazás (amerikai filmdráma), 17 óra. Fesztiválország (magyar zenés dokumentumfilm), 20 óra.

Paks Mágikus, merész, meseszép utazás (amerikai filmdráma), 15 óra. Hívatlanok - második fejezet (amerikai-brit horror), 17.05. Az elrabolt lány (amerikai-brit thriller), 19 óra.

Zene Világnapja

Szekszárd Garay Gimnázium díszterem: Egy óra belőlünk diákhangverseny. Közreműködik: Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Ifjúsági Gitárzenekara és Ifjúsági Vonószenekara Tóth Mónika és Tóth Szidónia Bernadette művésztanárok felkészítésében, 16 óra.

Szerda

Mozi

Szekszárd Mágikus, merész, meseszép utazás (amerikai filmdráma), 17 óra. Fesztiválország (magyar zenés dokumentumfilm), 20 óra.

Paks Az elrabolt lány (amerikai-brit thriller), 14.45. Kontakt (amerikai thriller), 16.50. Egyik csata a másik után (amerikai feliratos bűnügyi film), 19 óra.

Kiállítás

Bonyhád Vörösmarty Mihály Művelődési Központ: Örökség. A Bonyhádi Képzőművészeti Kör alkotásaiból rendezett kiállítás megnyitója, 17 óra.

Csütörtök

Mozi

Emlékkiállítás

Szekszárd Wosinsky Mór Múzeum: Benczúr Gyula emlékkiállítás. Válogatás a Jósa András Múzeum gyűjteményéből, 10 óra.

Paks Démonok között - utolsó rítusok (amerikai horror), 14.25. 1242 - a nyugat kapujában (magyar történelmi film), 16.55. Egykutya (magyar film), 19 óra.