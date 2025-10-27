50 perce
Ha a bacik támadnak, mi tudjuk, hova fuss!
Közzétesszük a gyógyszertári ügyeletet október huszonhetedike hétfőtől péntekig. A gyógyszertári ügyelet Tolna vármegye több településén elérhető.
Tolna vármegye, gyógyszertári ügyelet, 2025. ősz.
Gyógyszertári ügyelet
Szekszárd, PatikaPlus Gyógyszertár, Tartsay u. 40. Tel.: 74/313-476. 20.00-22.00.
Bonyhád, Melissa Gyógyszertár, Dr. Kolta L. u. 41. . Tel.: 74/506-040. 19.00-21.00.
Dombóvár, BENU Gyógyszertár Dombóvár Pelikán, Hunyadi tér 27. Tel.: 74/565-488. 20.00-22.30.
Paks, hétfő: Belvárosi Gyógyszertár Paks, Dózsa Gy. u. 30-32. Tel.: 75/510-611. 19.00-22.30. kedd: BENU Szívélyes Gyógyszertár, Barátság u. 1. Tel.: 75/312-000. 19.00-22.30. szerda: Borostyán Patika, Dózsa Gy. u. 12. Tel.: 75/510-446. 19.00-22.30. csütörtök: Arany Kígyó Gyógyszertár, Dózsa Gy. u. 77. Tel.: 75/511-251. 19.00-22.30. péntek: Kristály Patika, Kishegyi u. 52. Tel.: 75/311-620. 19.00-22.30.
Tamási, Fagyöngy Gyógyszertár, Móricz Zs. Ltp. 8. Tel.: 74/471-308. 17.00-21.00.
Tolna, Tilia Gyógyszertár, Alkotmány u. 24. Tel.: 74/440-462. 18.00-21.00.
A gyógyszerek lejárati idejéről itt olvashat.