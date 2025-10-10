október 10., péntek

Gedeon névnap

19°
+16
+6
Programok

2 órája

Ne maradjon le! – Most Spanyolországig is elmehetünk

Címkék#program#október#2025

Brunner Mónika

Nincs programja péntekre? Segítünk hasznosan és szórakoztatóan múlatni az időt. 

programok pszichológiai kultúra hete
Péntekig tart a Pszichológiai Kultúra Hete Szekszárdon. Programok, Tolna vármegye, 2025. október Fotó: Makovics Kornél 

Péntek 

Mozi

Szekszárd Süncsinálta hős (angol animációs családi film), 15 óra. Firkák (amerikai fantasy), 17 óra. Egykutya (magyar játékfilm), 19.30. 

Bölcske Szuper Bébi (svéd-dán animációs film), 16 óra. Tron: Ares (amerikai sci-fi), 20.30. 

Pszichológiai Kultúra Hete

Szekszárd Babits Mihály Kulturális Központ: Szakmai nap. Megnyitja: Kis Zoltán, a Tolna vármegyei Balassa János Kórház főigazgatója. Házigazda: Dr. Kertész Ágnes, 9 óra. Mátisné Orsós Julianna: Az intuíció - az érzékelésen túli érzékelés, 9.20. Dr. Fathiné Dr. Blaskó Ágnes: Test és lélek, 9.40. Sörös Ildikó: A test, mint jelzőrendszer, 10 óra. Hartung István: Mit üzen a testünk, 10.40. Dr. Kertész Ágnes: A betegség, mint inspiráció, 11.10. 

Országos Könyvtári Napok

Szekszárd Tudásközpont: Világeleje - A jó élet keresése az ökológiai válság korában - Takács-Sánta András humánökológus, 17 óra. 

Tolna Városi Könyvtár: Ismerős ország, ismeretlen ízek. Hol van a spanyol konyha a magyar tányérról? Előadó: Álló Patrik, a RIO Nyelviskola vezetője, 17.30. 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
