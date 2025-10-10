1 órája
Ne maradjon le! – Most Spanyolországig is elmehetünk
Nincs programja péntekre? Segítünk hasznosan és szórakoztatóan múlatni az időt.
Péntek
Mozi
Szekszárd Süncsinálta hős (angol animációs családi film), 15 óra. Firkák (amerikai fantasy), 17 óra. Egykutya (magyar játékfilm), 19.30.
Bölcske Szuper Bébi (svéd-dán animációs film), 16 óra. Tron: Ares (amerikai sci-fi), 20.30.
Szekszárd Babits Mihály Kulturális Központ: Szakmai nap. Megnyitja: Kis Zoltán, a Tolna vármegyei Balassa János Kórház főigazgatója. Házigazda: Dr. Kertész Ágnes, 9 óra. Mátisné Orsós Julianna: Az intuíció - az érzékelésen túli érzékelés, 9.20. Dr. Fathiné Dr. Blaskó Ágnes: Test és lélek, 9.40. Sörös Ildikó: A test, mint jelzőrendszer, 10 óra. Hartung István: Mit üzen a testünk, 10.40. Dr. Kertész Ágnes: A betegség, mint inspiráció, 11.10.
Országos Könyvtári Napok
Szekszárd Tudásközpont: Világeleje - A jó élet keresése az ökológiai válság korában - Takács-Sánta András humánökológus, 17 óra.
Tolna Városi Könyvtár: Ismerős ország, ismeretlen ízek. Hol van a spanyol konyha a magyar tányérról? Előadó: Álló Patrik, a RIO Nyelviskola vezetője, 17.30.