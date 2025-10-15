október 15., szerda

Teréz névnap

12°
+18
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közérdekű

1 órája

Az év legjobban várt horrorfilmje a mozikban – rajongóknak kötelező

Címkék#program#október#2025

Ezek a programok várják október 15. és 17. között. A programok tartalmazzák a moziműsort is.

Brunner Mónika

Programok, Tolna vármegye, 2025. október. 15.-17. 

programok, tolna vármegye a fotón az együtt című horrorfilm plakátja
Tolna vármegye, programok, 2025. október. Az Együtt című horrorfilmet is vetítik a mozik Fotó: MW 

Programok péntekig

  • Állásbörze Szekszárdon – harminc munkáltató, friss állásajánlatok és hasznos álláskeresési technikák várják
  • Drogok – Haller József neurobiológus előadása segít megérteni a függőség valódi arcát Szekszárdon
  • 130 év múzeumi örökség – tárlatvezetések és néprajzi kincsek a Wosinsky Mór Múzeumban
  • Séta az emlődaganat megelőzéséért – Bonyhádon a Kaszinó kertből indul a figyelemfelhívó séta
  • Kenyér Világnapja a szekszárdi Garay téren – ünnepeljük együtt az élet alapját jelentő kenyeret 

Szerda

Mozi

Szekszárd Firkák (amerikai fantasy), 17 óra. Egykutya (magyar játékfilm), 19.30. 

Paks 1242 - a nyugat kapujában (magyar történelmi film), 14.10. Tron: Ares 3D  (feliratos amerikai sci-fi), 16.10. Egyik csata a másik után (amerikai bűnügyi film), 18.30. 

Csütörtök

Mozi

Szekszárd Jó szerencse (amerikai akció-vígjáték), 17 óra. Együtt (amerikai horrorfilm), 19.30. 

Állásbörze

Szekszárd Babits Mihály Kulturális Központ: Harminc munkáltató, állásajánlatok, álláskeresési technikák, 9 óra. 

Előadás

Szekszárd Mathias Corvinus Collegium (MCC) képzési központ: Drogok - látszólat mit adnak és mi mindent vesznek el? Előadó: Haller József az MCC neurobiológiai műhelyének vezetője, a Drogkutató Intézet igazgatója, 17 óra. 

Múzeum 130 

Szekszárd Wosinsky Mór Múzeum: Tárlatvezetések az Apponyi Sándor és Wosinsky Mór öröksége - a szekszárdi múzeum 130 éve című időszaki kiállításban. Csapai János: Régi és új - néprajzi gyűjtemény a múzeumban, 16.30. 

Séta az emlődaganat megelőzéséért

Bonyhád Kaszinó kert: Séta a szűrésért, lépések az életért! Emlőrák elleni figyelemfelhívó séta a templom megkerülésével, 16.30. Vörösmarty Mihály Művelődési Központ: Egészségügyi állapotfelmérő és információs standok, "rózsaszín ételek kóstolója", 16 óra. Pink Nia táncbemutató, 17.30. 

Péntek

Mozi 

Szekszárd Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animációs film), 15 óra. Jó szerencse (amerikai akció-vígjáték), 17 óra. Együtt (amerikai horrorfilm), 19.30. 

Bölcske Egérfutam (német-angol animációs film), 16 óra. Jó szerencse (amerikai akció-vígjáték), 18 óra. Fekete telefon 2 (amerikai horror), 20.30. 

Kenyér Világnapja

Szekszárd Garay tér: Kenyér világnapjának megünneplése, 9.30. 

A múlt évi mellrák elleni küzdelemről itt olvashat. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu