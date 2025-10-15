Az év legjobban várt horrorfilmje a mozikban – rajongóknak kötelező

Programok, Tolna vármegye, 2025. október. 15.-17.

Tolna vármegye, programok, 2025. október.

Programok péntekig

Állásbörze Szekszárdon – harminc munkáltató, friss állásajánlatok és hasznos álláskeresési technikák várják

Drogok – Haller József neurobiológus előadása segít megérteni a függőség valódi arcát Szekszárdon

130 év múzeumi örökség – tárlatvezetések és néprajzi kincsek a Wosinsky Mór Múzeumban

Séta az emlődaganat megelőzéséért – Bonyhádon a Kaszinó kertből indul a figyelemfelhívó séta

Kenyér Világnapja a szekszárdi Garay téren – ünnepeljük együtt az élet alapját jelentő kenyeret

Szerda

Mozi

Szekszárd Firkák (amerikai fantasy), 17 óra. Egykutya (magyar játékfilm), 19.30.

Paks 1242 - a nyugat kapujában (magyar történelmi film), 14.10. Tron: Ares 3D (feliratos amerikai sci-fi), 16.10. Egyik csata a másik után (amerikai bűnügyi film), 18.30.

Csütörtök

Mozi

Szekszárd Jó szerencse (amerikai akció-vígjáték), 17 óra. Együtt (amerikai horrorfilm), 19.30.

Állásbörze

Szekszárd Babits Mihály Kulturális Központ: Harminc munkáltató, állásajánlatok, álláskeresési technikák, 9 óra.

Előadás

Szekszárd Mathias Corvinus Collegium (MCC) képzési központ: Drogok - látszólat mit adnak és mi mindent vesznek el? Előadó: Haller József az MCC neurobiológiai műhelyének vezetője, a Drogkutató Intézet igazgatója, 17 óra.

Múzeum 130

Szekszárd Wosinsky Mór Múzeum: Tárlatvezetések az Apponyi Sándor és Wosinsky Mór öröksége - a szekszárdi múzeum 130 éve című időszaki kiállításban. Csapai János: Régi és új - néprajzi gyűjtemény a múzeumban, 16.30.

Séta az emlődaganat megelőzéséért

Bonyhád Kaszinó kert: Séta a szűrésért, lépések az életért! Emlőrák elleni figyelemfelhívó séta a templom megkerülésével, 16.30. Vörösmarty Mihály Művelődési Központ: Egészségügyi állapotfelmérő és információs standok, "rózsaszín ételek kóstolója", 16 óra. Pink Nia táncbemutató, 17.30.

Péntek

Mozi

Szekszárd Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animációs film), 15 óra. Jó szerencse (amerikai akció-vígjáték), 17 óra. Együtt (amerikai horrorfilm), 19.30.

Bölcske Egérfutam (német-angol animációs film), 16 óra. Jó szerencse (amerikai akció-vígjáték), 18 óra. Fekete telefon 2 (amerikai horror), 20.30.