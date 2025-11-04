Megfájdul a foga? Hasogat a feje? Itt mindenre talál megoldást!

november 4., kedd

Közzétesszük a gyógyszertári ügyeletet 2025. november harmadika hétfőtől péntekig. A gyógyszertári ügyelet több településen elérhető.

Brunner Mónika

Tolna vármegye, gyógyszertári ügyelet, 2025. november. 

Gyógyszertári ügyeletek (illusztráció)
Forrás:  Shutterstock

Gyógyszertári ügyelet 

Bonyhád, PatikaPlus Gyógyszertár, Völgység u. 8. Tel.: 74/550-291. 19.00-21.00. 

Dombóvár, BENU Gyógyszertár Dombóvár Gólyavár, Hunyadi tér 10. Fszt. 2. Tel.: 74/461-897. 20.00-22.30. 

Paks hétfő: BENU Szívélyes Gyógyszertár, Barátság u. 1. Tel.: 75/312-000. 19.00-22.30. kedd: Borostyán Patika, Dózsa Gy. u. 12. Tel: 75/510-446. 19.00-22.30. szerda: Arany Kígyó Gyógyszertár, Dózsa Gy. u. 77. Tel.: 75/511-251. 19.00-22.30. csütörtök: Kristály Patika, Kishegyi u. 52. Tel.: 75/311-620. 19.00-22.30. péntek: Belvárosi Gyógyszertár Paks, Dózsa Gy. u. 30-32. Tel.: 75/510-611. 19.00-22.30. 

Szekszárd, Alma Gyógyszertár, Vasvári Pál u. 5. Tel.: 74/510-727. 20.00-22.00. 

Tamási, Dám Gyógyszertár, Szabadság u. 56. Tel.: 74/673-686. 17.00-21.00. 

Tolna, Salvia Gyógyszertár, Bajcsy-Zs. u. 27. Tel.: 74/440-516. 18.00-21.00. 

 

