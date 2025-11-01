Hétvége is, ünnep is, de ők most is nyitva tartanak

Tolna vármegye, hétvégi orvosi ügyelete mindenszentek és halottak napja.

Orvosi ügyelet a gyász időszakában, 2025-ben, Mindenszentek és Halottak napján is Fotó: Shutterstock

Hétvégi orvosi ügyelet

Bármely ügyeleti ellátóhely szabadon felkereshető.

Bonyhád, Tamási, Tolna : hétköznap 16.00–22.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–14.00

: hétköznap 16.00–22.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–14.00 Dombóvár, Paks, Szekszárd : hétköznap 16.00–másnap 8.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–8.00.

: hétköznap 16.00–másnap 8.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–8.00. Gyermekorvosi ügyelet : hétköznap 16.00–22.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–20.00.

: hétköznap 16.00–22.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–20.00. Központi telefonszám: 1830

Ügyeleti helyszínek és elérhetőségek:

Szekszárd (felnőtt és gyermek): Ybl Miklós u. 1.

Bonyhád: Bajcsy-Zs. u. 29.

Dombóvár: Kórház u. 39–41.

Paks: Tolnai u. 2.

Tamási: Dózsa Gy. út 18–22.

Tolna: Garay u. 6.

Gyógyszertári ügyelet

Részletes lista a hétvégi ünnepi gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Szekszárd, Simontornya, Tamási és Tolna településeken.

Szekszárd, PatikaPlus Gyógyszertár, Tartsay u. 40. Tel.: 74/313-476. péntek: 20.00-22.00. szombat: 8.00-22.00. vasárnap: 19.00-22.00.

Bonyhád, Melissa Gyógyszertár, Dr. Kolta L. u. 41. . Tel.: 74/506-040. péntek: 19.00-21.00. szombat, vasárnap: 8.00-21.00.

Dombóvár, BENU Gyógyszertár Dombóvár Pelikán, Hunyadi tér 27. Tel.: 74/565-488. péntek: 20.00-22.30. szombat: 8.00-14.30.

Paks, péntek: Kristály Patika, Kishegyi u. 52. Tel.: 75/311-620. 19.00-22.30. szombat: BENU Gyógyszertár Paks TESCO, Tolna út 2/1. Tel.: 75/417-039. 8.00-14.30. vasárnap: BENU Gyógyszertár Paks TESCO, Tolna út 2/1. Tel.: 75/417-039. 13.00-14.30.

Simontornya hétvége: Kapinya Gyógyszertár, Templom u. 5. Tel.: 74/486-032. 8.00-12.00.

Tamási, Fagyöngy Gyógyszertár, Móricz Zs. Ltp. 8. Tel.: 74/471-308. péntek: 17.00-21.00. szombat, vasárnap: 8.00-14.30.

Tolna, Tilia Gyógyszertár, Alkotmány u. 24. Tel.: 74/440-462. péntek: 18.00-21.00. szombat, vasárnap: 8.00-14.30.

A gyógyszerekről, melyeket a háziorvosok sem írhatnak fel itt olvashatnak.

Fogászati ügyelet

Szekszárd, Szent István tér 18. Tel.: 74/315-454 – szombat- vasárnap (Mindenszentek és Halottak napja) 8:00–14:00. Csak a kijelölt települések, Szekszárd, Harc, Sióagárd, Szálka és Őcsény lakói vehetik igénybe térítésmentesen.