Ügyelet

1 órája

Hétvége is, ünnep is, de ők most is nyitva tartanak

Címkék#mindenszentek#Halottak Napja#orvosi ügyelet

Íme a hétvégi orvosi ügyelet mindenszentek és halottak napján.

Brunner Mónika

Tolna vármegye, hétvégi orvosi ügyelete mindenszentek és halottak napja. 

Charming,Female,Doctor,Giving,Advice,To,A,Female,Patient. gyógyszertári ügyelet gyógyszertári ügyelet gyógyszertári ügyelet gyógyszertári ügyelet orvosi ügyelet orvosi ügyelet gyógyszertári ügyelet
Orvosi ügyelet a gyász időszakában, 2025-ben, Mindenszentek és Halottak napján is Fotó: Shutterstock

Hétvégi orvosi ügyelet

Bármely ügyeleti ellátóhely szabadon felkereshető.

  • Bonyhád, Tamási, Tolna: hétköznap 16.00–22.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–14.00
  • Dombóvár, Paks, Szekszárd: hétköznap 16.00–másnap 8.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–8.00.
  • Gyermekorvosi ügyelet: hétköznap 16.00–22.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–20.00.
  • Központi telefonszám: 1830

Ügyeleti helyszínek és elérhetőségek:

  • Szekszárd (felnőtt és gyermek): Ybl Miklós u. 1.
  • Bonyhád: Bajcsy-Zs. u. 29.
  • Dombóvár: Kórház u. 39–41.
  • Paks: Tolnai u. 2.
  • Tamási: Dózsa Gy. út 18–22.
  • Tolna: Garay u. 6.

Gyógyszertári ügyelet 

Részletes lista a hétvégi ünnepi gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Szekszárd, Simontornya, Tamási és Tolna településeken. 

Szekszárd, PatikaPlus Gyógyszertár, Tartsay u. 40. Tel.: 74/313-476. péntek: 20.00-22.00. szombat: 8.00-22.00. vasárnap: 19.00-22.00. 

Bonyhád, Melissa Gyógyszertár, Dr. Kolta L. u. 41. . Tel.: 74/506-040. péntek: 19.00-21.00. szombat, vasárnap: 8.00-21.00. 

Dombóvár, BENU Gyógyszertár Dombóvár Pelikán, Hunyadi tér 27. Tel.: 74/565-488. péntek: 20.00-22.30. szombat: 8.00-14.30. 

Paks, péntek: Kristály Patika, Kishegyi u. 52. Tel.: 75/311-620. 19.00-22.30. szombat: BENU Gyógyszertár Paks TESCO, Tolna út 2/1. Tel.: 75/417-039. 8.00-14.30. vasárnap: BENU Gyógyszertár Paks TESCO, Tolna út 2/1. Tel.: 75/417-039. 13.00-14.30. 

Simontornya hétvége: Kapinya Gyógyszertár, Templom u. 5. Tel.: 74/486-032. 8.00-12.00. 

Tamási, Fagyöngy Gyógyszertár, Móricz Zs. Ltp. 8. Tel.: 74/471-308. péntek: 17.00-21.00. szombat, vasárnap: 8.00-14.30. 

Tolna, Tilia Gyógyszertár, Alkotmány u. 24. Tel.: 74/440-462. péntek: 18.00-21.00. szombat, vasárnap: 8.00-14.30. 

A gyógyszerekről, melyeket a háziorvosok sem írhatnak fel itt olvashatnak. 

Fogászati ügyelet 

Szekszárd, Szent István tér 18. Tel.: 74/315-454 –  szombat- vasárnap (Mindenszentek és Halottak napja) 8:00–14:00. Csak a kijelölt települések, Szekszárd, Harc, Sióagárd, Szálka és Őcsény lakói vehetik igénybe térítésmentesen.

Állatorvosi ügyelet 

Hatósági állatorvosi szolgálat 2025. október 31-án 14 órától november 3-án 8 óráig: 

Dr. Antal Mónika Tel.: 30/817-5547 (Szekszárd, Bonyhád, Paks, Tolna járások)

Sinyi Péter Tel.: 0670/436-4695 (Tamási, Dombóvár járások)

Dunaföldvár: Túri Állatkórház – 0–24 órás készenlét: 0630/209-6096. 

Új orvosoknak köszönhetően rövidülnek a várólisták Pakson, erről itt olvashat. 

 

