3 órája
Kiváló filmekkel hívogatnak a vármegyei mozik – íme a kínálat!
Közzétesszük a programokat 2025. november negyedike keddtől péntekig. A programok tartalmazzák a moziműsort.
Tolna vármegye, programok, 2025. november.
Programok keddtől
Kedd
Mozi
Szekszárd Roofman - a besurranó (amerikai krimi), 17 óra. Vadászat után (feliratos amerikai thriller), 19.30.
Dumaszínház
Bonyhád Vörösmarty Mihály Művelődési Központ: Ezt benéztem. Musimbe Dávid Dennis önálló estje. Műsorvezető: Sipos Orsolya, 19 óra.
Szerda
Mozi
Szekszárd Roofman - a besurranó (amerikai krimi), 17 óra. Vadászat után (feliratos amerikai thriller), 19.30.
Paks Predator - halálbolygó 3D (amerikai sci-fi), 19.15.
Kiállítás
Bonyhád Művelődési Központ: "Belső kert" - Szántói Krisztián grafikus, illusztrátor alkotásaiból rendezett kiállítás megnyitója. Megnyitja: Nemes Zoltán grafikus, karikaturista. Közreműködik: Szabó Ágnes és Ménesi Luca (zongora), 17 óra.
Csütörtök
Mozi
Paks Elrontott életek (amerikai-német romantikus dráma), 14.50. Emma karácsonya (magyar romantikus zenei családi film), 17.05. Predator - halálbolygó 3D (amerikai sci-fi), 19 óra.
Péntek
Mozi
Paks Éden (amerikai thriller), 17.35. Predator - halálbolygó (amerikai sci-fi), 20 óra.
Bölcske Emma karácsonya (magyar romantikus zenei családi film), 16 óra. Regretting You - elrontott életek (német-amerikai filmdráma), 18 óra. Predator - halálbolygó (amerikai sci-fi), 20.30.