24 perce

Kiváló filmekkel hívogatnak a vármegyei mozik – íme a kínálat!

Közzétesszük a programokat 2025. november negyedike keddtől péntekig. A programok tartalmazzák a moziműsort.

Brunner Mónika

Tolna vármegye, programok, 2025. november. 

programok roofman a besurranó
A Tolna vármegyei mozik már vetítik a Roofman - a besurranó című hollywoodi alkotást Channing Tatum főszereplésével. Programok, 2025. november Fotó: MW

Programok keddtől

Kedd
Mozi

Szekszárd Roofman - a besurranó (amerikai krimi), 17 óra. Vadászat után (feliratos amerikai thriller), 19.30. 

Dumaszínház 

Bonyhád Vörösmarty Mihály Művelődési Központ: Ezt benéztem. Musimbe Dávid Dennis önálló estje. Műsorvezető: Sipos Orsolya, 19 óra. 

Szerda
Mozi

Szekszárd Roofman - a besurranó (amerikai krimi), 17 óra. Vadászat után (feliratos amerikai thriller), 19.30. 

Paks Predator - halálbolygó 3D (amerikai sci-fi), 19.15. 

Kiállítás

Bonyhád Művelődési Központ: "Belső kert" - Szántói Krisztián grafikus, illusztrátor alkotásaiból rendezett kiállítás megnyitója. Megnyitja: Nemes Zoltán grafikus, karikaturista. Közreműködik: Szabó Ágnes és Ménesi Luca (zongora), 17 óra. 

Csütörtök 
Mozi

Paks Elrontott életek (amerikai-német romantikus dráma), 14.50. Emma karácsonya (magyar romantikus zenei családi film), 17.05. Predator - halálbolygó 3D (amerikai sci-fi), 19 óra. 

Péntek 
Mozi 

Paks Éden (amerikai thriller), 17.35. Predator - halálbolygó (amerikai sci-fi), 20 óra. 

Bölcske Emma karácsonya (magyar romantikus zenei családi film), 16 óra. Regretting You - elrontott életek (német-amerikai filmdráma), 18 óra. Predator - halálbolygó (amerikai sci-fi), 20.30.

 

